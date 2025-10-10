桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎　特等獎得主邀家人同台共享得獎榮耀

▲特等獎得主景美山林茶園邀家人同台共享得獎榮耀。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園市優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮、10日在龍潭區石管局大草坪盛大舉行，由市長張善政親自頒獎，以示肯定茶農的努力；特等獎得主復興區景美山林茶園在全場歡呼聲中接受表揚，也邀請家人一同上台領獎，共享得獎喜悅與榮耀。

張善政表示：桃映紅茶是桃園市自創茶品牌，品質穩定，不論滋味或香氣都很迷人，看到很多青農常勝軍在茶葉評鑑比賽年年得獎，很佩服他們的付出與成就，感謝市府、農會團隊及所有茶農朋友的共同努力，讓桃園茶產業持續有非常亮眼的表現。

農業局長陳冠義表示：桃園在地優質茶菁為高經濟價值作物，不論大葉種或小葉種皆適合製作紅茶。隨著茶菁品質與製茶技藝持續提升，相關獎勵機制亦激勵茶農深耕精進，打造桃園紅茶品牌價值。

他強調，「桃映紅茶」以桃園市花-桃花意象結合唐朝詩人崔護的詩句及紅茶湯色而命名，蘊含著桃園人對土地的驕傲與情感。經過桃園市政府、茶產區農會多年的推廣、茶改場指導以及茶農成熟的製茶技術，讓「桃映紅茶」成為「品質、品味與口碑」兼具的紅茶極品，足以媲美國際市場的高端紅茶。

除了頒獎典禮，現場還特別規劃茶席體驗區，透過茶藝展演，將桃映紅茶與台灣茶文化緊密結合，營造出詩意般的品茗氛圍，讓民眾能以五感感受桃映紅茶的迷人風味。茶席由台灣原生山茶文化學會盧秀蘭老師主持，透過水溫掌控與沖泡節奏，以嫻熟細膩的手法展現桃映紅茶茶湯橙紅明亮、香氣清新鮮爽，以及滋味甘甜醇厚的特色。

包括：農糧署北區分署分署長林傳琦、農業部茶及飲料作物改良場股長羅士凱、農水署桃管處處長黃華煌及石管處處長林昆賢、立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良，客家事務局長范姜泰基、觀旅局長陳靜芳等人士均出席。