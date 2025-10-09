　
國際

諾貝爾文學獎第19次陪榜　日網嘆村上春樹沒能成為「令和文豪」

▲▼村上春樹。（圖／CFP）

▲村上春樹多次跟諾貝爾文學獎擦身而過。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2025年諾貝爾文學獎9日晚間公布，由71歲匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）榮獲殊榮。消息一出，許多日本網友紛紛在社群平台表達失落，感嘆76歲的村上春樹至今仍未能摘下這項文壇最高榮譽，陪榜次數已累積至第19回，成為日本文學界每年秋季的「風物詩」。

村上春樹在日本長期被視為諾貝爾文學獎的熱門人選，但結果連年落空，讓不少粉絲直呼「還是沒能成為令和文豪」。網友們除了討論村上的作品是否符合諾貝爾獎的評選標準，也提到其他日本作家如多和田葉子、金井美惠子等同樣備受期待。值得一提的是，王谷晶的小說《巴巴雅加之夜》今年7月獲得英國達格獎翻譯部門肯定，顯示日本文學在國際間逐漸受到關注。

社群上的留言充滿遺憾與自嘲，有人說「村上春樹的季節又來了」，也有網友認為「他受獎的可能性還是很低」，甚至有人表示「如果有日本人得獎會很驚訝」。

另外，也有讀者分享對金井美惠子作品《愛的生活》的震撼感受，展現日本文學的多元魅力。不過，部分言論也出現批評，認為諾貝爾獎不一定要頒給日本人，甚至希望其他國家的作家能獲得更多肯定。

即／2025諾貝爾文學獎　匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲殊榮

即／2025諾貝爾文學獎　匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲殊榮

2025年諾貝爾文學獎於10月9日正式公布，由匈牙利知名作家拉斯洛．卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai）獲得這項國際文學最高榮譽。諾貝爾委員會表示，卡撒茲納霍凱的文學作品以「在末日恐懼之中，重新肯定藝術的力量」為核心，展現出強烈且富有遠見的創作風格。

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

即／諾貝爾化學獎出爐！3位學者獲殊榮

即／諾貝爾化學獎出爐！3位學者獲殊榮

Google再添諾貝爾得主！CEO：驕傲的一天

Google再添諾貝爾得主！CEO：驕傲的一天

諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」

諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」

關鍵字：

文學獎村上春樹日本文學諾貝爾獎作家

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

