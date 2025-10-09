諾貝爾文學獎第19次陪榜　日網嘆村上春樹沒能成為「令和文豪」

▲村上春樹多次跟諾貝爾文學獎擦身而過。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2025年諾貝爾文學獎9日晚間公布，由71歲匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）榮獲殊榮。消息一出，許多日本網友紛紛在社群平台表達失落，感嘆76歲的村上春樹至今仍未能摘下這項文壇最高榮譽，陪榜次數已累積至第19回，成為日本文學界每年秋季的「風物詩」。

村上春樹在日本長期被視為諾貝爾文學獎的熱門人選，但結果連年落空，讓不少粉絲直呼「還是沒能成為令和文豪」。網友們除了討論村上的作品是否符合諾貝爾獎的評選標準，也提到其他日本作家如多和田葉子、金井美惠子等同樣備受期待。值得一提的是，王谷晶的小說《巴巴雅加之夜》今年7月獲得英國達格獎翻譯部門肯定，顯示日本文學在國際間逐漸受到關注。

社群上的留言充滿遺憾與自嘲，有人說「村上春樹的季節又來了」，也有網友認為「他受獎的可能性還是很低」，甚至有人表示「如果有日本人得獎會很驚訝」。

另外，也有讀者分享對金井美惠子作品《愛的生活》的震撼感受，展現日本文學的多元魅力。不過，部分言論也出現批評，認為諾貝爾獎不一定要頒給日本人，甚至希望其他國家的作家能獲得更多肯定。