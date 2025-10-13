以色列人質釋放歸來！民眾擠爆廣場「感動歡呼」　揮舞國旗和照片

▲哈瑪斯即將釋放人質，以色列特拉維夫「人質廣場」13日擠滿等待人質歸來的民眾。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

歷經超過700天的劫持，以色列人質終於在美國總統川普與各方的斡旋下，從13日起開始分批獲釋。同時，以色列與加薩簽署停火協議，結束長期緊張局勢。位於以色列特拉維夫的「人質廣場」湧入數萬民眾，他們手持人質照片，歌唱、揮舞國旗，現場氣氛熱烈，象徵全國民眾對人質平安歸國的喜悅與殷切期盼。

根據《以色列時報》，以色列國防軍（IDF）總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）中將於軍方「人質與失蹤人員總部」召開高階官員會議，期間已有7名人質被移交給紅十字會，並將送回以色列。扎米爾對所有部隊周全準備表達感謝，並強調保持高度警戒與戰備的重要性。

報導指出，第二批倖存中的人質將於加薩南部當地時間上午10時釋放。此前在加薩北部的加薩市已有7名人質獲釋，哈瑪斯預計當天共釋放20名活人質。同時，以色列特拉維夫「人質廣場」的民眾透過巨型螢幕關注釋放進度，每當好消息傳出就熱烈鼓掌，擁抱、歌唱與揮舞國旗，現場充滿激動與希望的情緒。

面對人質歸國，以色列全國醫療系統已全面動員。以色列衛生部總幹事托夫（Moshe Bar Siman-Tov）表示，醫療體系準備接收當天釋放的20名倖存人質及歸國的已故人質遺體。他指出，除了希望與喜悅外，也對將安葬於以色列的亡者家屬們感到哀痛。

托夫感謝衛生部各專業部門、醫院及國家法醫研究所，並表示將持續提供全國最完善的心理支持，確保民眾在事件後能得到心理安撫。

