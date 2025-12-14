美大學教練奪冠玩很大　遭爆約OnlyFans女模「1男戰3女」多人運動

▲美國密西根大學前美式足球教練摩爾 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根大學前美式足球教練摩爾（Sherrone Moore）捲入桃色風波，遭踢爆2024年1月率隊擊敗華盛頓大學奪冠後，才隔數小時，他就向OnlyFans成人平台女模提議在飯店四人行。

紐約郵報引述Outkick報導指出，摩爾2024年1月8日主動聯繫OnlyFans女模索雷蒂（Mia Sorety），並提出見面要求。

▲根據索雷蒂的說法，「他提議給我和另外2名OnlyFans女孩賽季門票，換取在飯店進行四人性愛」 。（圖／翻攝自IG）

根據索雷蒂的說法，「他提議給我和另外2名OnlyFans女孩賽季門票，換取在飯店進行四人性愛。我拒絕了，因為我已經有錢，可以自己買票」。已知索雷蒂當日有入場觀賽，且衣著打扮相當火辣性感。

索雷蒂此前宣稱，摩爾會發訊息給她。她還說，摩爾曾跟她分享自己如何周旋在妻子和小三之間。但後來索雷蒂透過社群媒體否認，宣稱一切都是誤會。

摩爾近期因與行政助理希弗（Paige Shiver）發生婚外情遭解雇，情緒失控，前往希弗住處持刀威脅輕生，隨後被逮捕。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995