影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

記者張靖榕／綜合報導

澳洲雪梨知名的邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生大規模恐攻事件，目前死亡人數攀升至16人，另有11人命危，多人受傷。事發當下，一段現場影片在當地媒體與社群平台流傳，一名身穿白衣的男子在混亂中挺身而出，冒著生命危險衝向槍手，成功奪下對方手中的步槍；目擊者表示，這個英勇行為阻止了更多憾事發生。

▲英勇水果店老闆，趁槍手不注意衝上前奪槍 。（圖／翻攝X，下同）



網路流傳影片顯示，當時持槍歹徒在活動現場附近開火，一名白衣男子趁對方不注意，從一旁停車場衝出，立即與槍手發生激烈扭打，很快奪下對方步槍，全程被目擊者拍攝下來。

綜合澳洲媒體報導，目擊者亞歷山大（Alexander）回憶，當下看到這名男子不顧自身安危衝上前奪槍，並將槍口指向前幾秒還在對人群開槍的槍手，讓他印象極為深刻。他表示，「願上帝保佑他」，並指出若非這名男子挺身而出，傷亡人數恐怕還會進一步攀升。

事後，白衣男子的家屬也證實其身分。家屬穆斯塔法（Mustafa）在醫院外接受《7NEWS》訪問時表示，這名英勇阻止槍手的男子正是他表哥，43歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。穆斯塔法指出，艾哈邁德在與槍手搏鬥過程中遭到2次槍擊，目前仍在醫院治療，預計當晚接受手術。艾哈邁德應是遭到另名槍手槍擊。

穆斯塔法進一步說明，艾哈邁德是一名育有2名孩子的父親，在雪梨南部薩瑟蘭（Sutherland）經營一家水果店，過去從未接觸或使用過任何槍枝。事發當時，他只是路過現場，卻在關鍵時刻選擇挺身而出，試圖阻止悲劇擴大。

穆斯塔法表示，家屬目前仍不清楚艾哈邁德的實際傷勢與體內狀況，只能等待手術結果，但他強調，「他百分之百就是一名英雄」，並期盼表哥能夠平安度過難關。