移工帶國中妹回宿舍3P！挨告喊「胸部大不知未成年」　判決出爐

記者郭玗潔／連江報導

連江縣1名印尼籍男子阿卡(化名)在跨年夜發現國中女學生萱萱(化名)單獨在涼亭，搭話後兩人當場發生關係。沒多久阿卡的同事阿弓(化名)將萱萱帶回移工宿舍，兩人又輪流和萱萱激戰一番。過了2、3個月阿卡又在涼亭巧遇萱萱，兩人再度就地發生性關係。事後萱萱將兩人告上法院，福建連江地院審理，法官判阿卡犯4個對未滿14歲之女子為性交罪，合併執行4年6月徒刑，阿弓犯1個對於未滿14歲之女子為性交罪，處3年2月徒刑。兩人於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

判決指出，阿卡(化名)於2023年元旦跨年夜，在連江縣南竿鄉某廟前涼亭內，見國中女學生萱萱(化名)落單，上前搭話並要求發生性行為，兩人當場在涼亭合意性交1次。

2023年3至4月間，阿卡見同為印尼籍的朋友阿弓(化名)將萱萱帶回公司移工宿舍，便要阿弓先離開房間，隨後將門鎖上和萱萱激戰1次，完事後離開房間叫阿弓進房，阿弓見萱萱還裸著上身，立即和萱萱發生性行為，接著阿卡進房目睹阿弓對萱萱摸胸親吻，再度加入和萱萱性交1次。之後在同年6月10日夜間，阿卡又發現萱萱在某涼亭落單，同樣上前搭話後再次發生性關係。同年月18日，萱萱前往向警方報案，指控遭兩人性侵。

全案審理時，兩人坦承和萱萱性交，但阿弓辯稱萱萱看起來很高、胸部大，所以他以為萱萱已經滿16歲。

法官認為，萱萱在2024年的生活照裡外型清秀、長相稚氣，看起來就未滿14歲，更別說2023年案發時長得應該更稚氣未脫，且阿弓在偵查時也供稱，他看過萱萱穿制服，年紀應該是高二生，判斷方法僅為「大概」等語，判定兩人主觀上可預見萱萱未滿14歲，卻仍執意與她發生性行為。

另萱萱控訴性侵的部分，法官則認為，萱萱若一開始在涼亭遭性侵，難想像她之後並不迴避到兩人宿舍，種種指述與性侵害被害人面對危害的心理情境、客觀反應明顯不符。診斷書雖記載萱萱有創傷後壓力症，但難排除是平日家庭功能不彰及交友不善等原因所導致，且萱萱證稱自己有反抗，身體卻無明顯外傷，無法排除萱萱與2人性交後，因個人身心狀況或心生不滿，進而指責2人性侵。

法官判定，阿卡、阿弓兩人與未成年少女性交，影響她身心發展，審酌兩人案發後向萱萱道歉，且無前科，皆已婚、有女兒，阿卡原本在印尼擔任貨車司機，收入不穩，阿弓則在工地打工，日收入約台幣300元等情，依阿卡犯4個對未滿14歲之女子為性交罪，合併執行4年6月徒刑，阿弓犯1個對於未滿14歲之女子為性交罪，處3年2月徒刑。兩人於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。