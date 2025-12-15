　
社會 社會焦點 保障人權

獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」

▲▼高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣與口罩）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

▲前檢察官黃錦秋(中)因違反檢察官倫理，被判免職轉任觀護人。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣高檢署前檢察官黃錦秋，因邀請偵辦地下匯兌洗錢案的學妹王涂芝，到被告郭哲敏開設的88會館接受招待，15日被懲戒法院判決免除檢察官職務確定，相關調查報告隨之曝光，黃錦秋不但多次主動關切、掌握郭哲敏遭偵辦的內容與進度，還曾在偵辦關鍵時刻，突然臨櫃存入現金25萬元，接著就要求王涂芝換掉原有的偵辦團隊，結果被王拒絕，但因查無行收賄等刑事犯罪嫌疑，台北地檢署日前簽結。

檢警在2022年間偵辦賭博、地下匯兌案時，主嫌郭哲敏突在搜索前離境，隨後郭位在台北市信義區的88會館私人招待所被爆料，經常有檢察官與高階警官出入；高檢署調查，當時調派警政署政風室主任黃錦秋，曾帶王涂芝到過88會館、「睿森銀樓」負責人涂誠文的地下室私人招待所飲宴，除黃錦秋遭免職外，王涂芝先前已被罰俸3月。

除行政懲處外，台北地檢署接獲檢舉，黃錦秋與曾任刑事局副局長的黃建榮，與地下匯兌集團過從甚密，因此分他字案調查是否有包庇瀆職等罪嫌，結果發現黃錦秋與黃建榮從2011年起，曾3度搭乘相同郵輪或班機出國，其中一趟回程與綽號「茶壺邱」的商界聞人邱庭鋒同機，另外黃建榮也曾與邱庭鋒一同接受郭哲敏招待前往柬埔寨旅遊。

▲▼88會館負責人郭哲敏，到高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲88會館負責人郭哲敏(中)目前遭收押等候洗錢案審理。（資料照／記者吳銘峯攝）

檢察官查出，黃錦秋非常關心郭哲敏涉地下匯兌洗錢案，不但多次前往新北地檢署與承辦案件的學妹王涂芝討論案情，掌握偵辦計畫，2022年10月間某天下午，黃錦秋明明已經約了王涂芝再次討論案情，卻突然改變行程，跑到銀行去臨櫃存入25萬元，隨後要求王換掉原有的偵辦團隊，被王拒絕。

黃錦秋異常的舉動引起辦案人員懷疑，不過在調閱黃錦秋帳戶金流、辦公室人員進出訪客名單、航班紀錄，並約談多名涉案人員後，只能證實黃錦秋、黃建榮關係密切，2人也都認識郭哲敏等人，雖然黃錦秋對郭哲敏案介入過深，與調任警政署政風室主任的職務不符，但無法確認黃錦秋存入的25萬元現金與行收賄有關，北檢因此在無具體事證證明犯罪嫌疑之下將全案簽結。

至於郭哲敏雖然一度逃亡遭通緝，仍在2023年被調查局與刑事局會同泰國官方逮捕押解返台，目前因涉犯《銀行法》等罪，犯罪所得高達32億餘元，一審被判徒刑11年8月，案件目前仍上訴高院二審中。

12/13 全台詐欺最新數據

獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

前警政署政風室主任黃錦秋，2020年間兩度與多名警官到豪宅與銀樓地下室唱歌，遭法務部移送，也遭監察院彈劾送交懲戒法院職務法庭議處。職務法庭一審判處免除她的檢察官職務，轉任檢察事務官。案件上訴，職務法庭15日二審更加重，除了免職以外，要求她轉任台北地檢署觀護人，全案確定。

高階警搞無本錢莊手法曝　刑事局前副局長慘了

高階警搞無本錢莊手法曝　刑事局前副局長慘了

警政署高官涉恐嚇　逼闆娘提前還債被訴

警政署高官涉恐嚇　逼闆娘提前還債被訴

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

88會館黃錦秋黃建榮郭哲敏邱庭鋒簽結

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

