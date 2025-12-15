獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」

▲前檢察官黃錦秋(中)因違反檢察官倫理，被判免職轉任觀護人。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣高檢署前檢察官黃錦秋，因邀請偵辦地下匯兌洗錢案的學妹王涂芝，到被告郭哲敏開設的88會館接受招待，15日被懲戒法院判決免除檢察官職務確定，相關調查報告隨之曝光，黃錦秋不但多次主動關切、掌握郭哲敏遭偵辦的內容與進度，還曾在偵辦關鍵時刻，突然臨櫃存入現金25萬元，接著就要求王涂芝換掉原有的偵辦團隊，結果被王拒絕，但因查無行收賄等刑事犯罪嫌疑，台北地檢署日前簽結。

檢警在2022年間偵辦賭博、地下匯兌案時，主嫌郭哲敏突在搜索前離境，隨後郭位在台北市信義區的88會館私人招待所被爆料，經常有檢察官與高階警官出入；高檢署調查，當時調派警政署政風室主任黃錦秋，曾帶王涂芝到過88會館、「睿森銀樓」負責人涂誠文的地下室私人招待所飲宴，除黃錦秋遭免職外，王涂芝先前已被罰俸3月。

除行政懲處外，台北地檢署接獲檢舉，黃錦秋與曾任刑事局副局長的黃建榮，與地下匯兌集團過從甚密，因此分他字案調查是否有包庇瀆職等罪嫌，結果發現黃錦秋與黃建榮從2011年起，曾3度搭乘相同郵輪或班機出國，其中一趟回程與綽號「茶壺邱」的商界聞人邱庭鋒同機，另外黃建榮也曾與邱庭鋒一同接受郭哲敏招待前往柬埔寨旅遊。

▲88會館負責人郭哲敏(中)目前遭收押等候洗錢案審理。（資料照／記者吳銘峯攝）

檢察官查出，黃錦秋非常關心郭哲敏涉地下匯兌洗錢案，不但多次前往新北地檢署與承辦案件的學妹王涂芝討論案情，掌握偵辦計畫，2022年10月間某天下午，黃錦秋明明已經約了王涂芝再次討論案情，卻突然改變行程，跑到銀行去臨櫃存入25萬元，隨後要求王換掉原有的偵辦團隊，被王拒絕。

黃錦秋異常的舉動引起辦案人員懷疑，不過在調閱黃錦秋帳戶金流、辦公室人員進出訪客名單、航班紀錄，並約談多名涉案人員後，只能證實黃錦秋、黃建榮關係密切，2人也都認識郭哲敏等人，雖然黃錦秋對郭哲敏案介入過深，與調任警政署政風室主任的職務不符，但無法確認黃錦秋存入的25萬元現金與行收賄有關，北檢因此在無具體事證證明犯罪嫌疑之下將全案簽結。

至於郭哲敏雖然一度逃亡遭通緝，仍在2023年被調查局與刑事局會同泰國官方逮捕押解返台，目前因涉犯《銀行法》等罪，犯罪所得高達32億餘元，一審被判徒刑11年8月，案件目前仍上訴高院二審中。