生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密

台中東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝） 

▲東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「東泉辣椒醬」是許多台中人認證的家鄉味，吃任何食物都要加它。近日醫師蔡明劼就分享，他原本只是單純覺得東泉辣椒醬「好吃又順口」，沒想到翻看成分後，才知道它好吃的祕密。他也補充了關於甜味劑的小知識，「放心、適量地享受它的美味吧」。

醫師蔡明劼在臉書發文表示，前陣子到台中旅遊時，買了幾瓶東泉辣椒醬，他第一次品嘗便發現其辣中帶甜，口味相當獨特，且越吃越順口。出於職業習慣，他特別查看營養標示，結果竟發現糖分標示為零，讓他相當訝異。

蔡明劼進一步查看成分才發現，「原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。」他指出，許多人一看到甜味劑就覺得對身體不好，但這樣的觀念其實已經過時。根據2025年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，若合理使用非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制，且甚至可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響。

不過蔡明劼也強調，並非鼓勵大量攝取甜味劑，「而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。」如果能藉由甜味劑，減少精製糖的攝取，同時滿足味覺、提升飲食的持續性，對正在控制體重或血糖的人而言，反而是一個務實且理性的選擇，因此，下次吃到東泉辣椒醬的甜味，也不用太緊張。他最後也提醒，「均衡飲食」才是長久之道。

本文經「蔡明劼醫師 健康。瘦身」授權引用

12/13 全台詐欺最新數據

386 2 3665 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

艾怡良「全露畫面」網看傻！處女秀太敢演
快訊／20歲男越級駕駛大型重機　墜橋慘死
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
快訊／竹科鷹架倒塌！3人高處墜落
台中新景點！2千坪「親子農場」1條件免費入場
快訊／淡水死亡車禍！　女騎士頭破亡
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

何時開始投資最好？醫「亮出成績單」給建議

何時開始投資最好？醫「亮出成績單」給建議

什麼時候才是投資的最好時機呢？近日網路上，理財投資的相關話題熱議，內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼也以自己的股票作為例子，他是10年前買0050，因為定期定額，加上放著不看，所以財富漸漸累積，如果要說什麼時候開始投資最好，那就是「越早開始投資越好」。

醫師遇詐騙！被要求輸「開通密碼」一招守住了

醫師遇詐騙！被要求輸「開通密碼」一招守住了

昆凌爺爺奪金！醫曬3圖揭「有運動習慣」對比

昆凌爺爺奪金！醫曬3圖揭「有運動習慣」對比

「1保健品」吃多恐罹攝護腺癌！

「1保健品」吃多恐罹攝護腺癌！

甜味劑究竟是好是壞？　醫解答有一類少吃

甜味劑究竟是好是壞？　醫解答有一類少吃

