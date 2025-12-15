東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密

▲東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝）

「東泉辣椒醬」是許多台中人認證的家鄉味，吃任何食物都要加它。近日醫師蔡明劼就分享，他原本只是單純覺得東泉辣椒醬「好吃又順口」，沒想到翻看成分後，才知道它好吃的祕密。他也補充了關於甜味劑的小知識，「放心、適量地享受它的美味吧」。

醫師蔡明劼在臉書發文表示，前陣子到台中旅遊時，買了幾瓶東泉辣椒醬，他第一次品嘗便發現其辣中帶甜，口味相當獨特，且越吃越順口。出於職業習慣，他特別查看營養標示，結果竟發現糖分標示為零，讓他相當訝異。

蔡明劼進一步查看成分才發現，「原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。」他指出，許多人一看到甜味劑就覺得對身體不好，但這樣的觀念其實已經過時。根據2025年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，若合理使用非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制，且甚至可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響。

不過蔡明劼也強調，並非鼓勵大量攝取甜味劑，「而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。」如果能藉由甜味劑，減少精製糖的攝取，同時滿足味覺、提升飲食的持續性，對正在控制體重或血糖的人而言，反而是一個務實且理性的選擇，因此，下次吃到東泉辣椒醬的甜味，也不用太緊張。他最後也提醒，「均衡飲食」才是長久之道。

