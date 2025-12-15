曾是模範國！澳洲人「今擁400多萬把槍」　黃金標準失靈了

▲澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻奪走16條人命，《衛報》資深記者馬丁（Sarah Martin）指出，該國曾在槍枝管制方面擁有「黃金標準」，如今恐怕被迫面對武器數量激增的難題。

過去近30年，澳洲被認為擁有世上最嚴格有效的槍械法律。1996年亞瑟港大屠殺（Port Arthur massacre）導致35人喪命後，當時的保守派政府制定嚴格法規，促使槍械數量急遽減少。在一次幾乎前所未有的全國合作中，聯邦政府與各州聯手限制半自動武器，強化持槍許可證條件，要求已獲批准的合法持槍者，提供擁有武器的「真正理由」。

澳洲人對這些改革感到自豪，相信該國相對安全，遠離槍枝暴力與美國頻繁發生的大規模槍擊案，直到14日恐攻動搖這種信心，被迫再度檢討槍械法規的有效性。

警方15日證實，其中一名槍手薩吉德（Sajid Akram）擁有持槍執照與合法取得的6把槍械。主張槍械管制的人士日益擔心，儘管該國擁有「黃金標準」的法律架構，人們依然太容易取得武器。

槍械安全專家也指出，澳洲槍械數量激增，各州法律缺乏統一標準、存在漏洞且未能確實執行，恐讓合法武器最終落入犯罪分子手中。舉例來說，承諾已久的全國槍械登記系統至今仍未落實。與此同時，3D列印武器和主權公民運動等新興威脅，也對執法部門構成全新挑戰。

▲14日恐攻案件震驚國際社會。（圖／路透）



數據顯示，澳洲民間如今有逾400萬把槍械，與2001年相比幾乎翻倍，人均持槍量甚至超越亞瑟港大屠殺發生時的水準。更令人憂心的是，每周至少有2000把新槍械合法流入社區，此現象讓槍枝遊說團體誇口，他們正在「贏得」對抗長期管制的鬥爭。

西澳（Western Australia）去年推出新法，限制個人合法持槍數量，並強化持槍者的心理健康檢查，當地警方建議其他州也應該跟進，替社區安全設下更高標準。

