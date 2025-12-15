　
    • 　
>
國際

曾是模範國！澳洲人「今擁400多萬把槍」　黃金標準失靈了

▲▼澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻奪走16條人命，《衛報》資深記者馬丁（Sarah Martin）指出，該國曾在槍枝管制方面擁有「黃金標準」，如今恐怕被迫面對武器數量激增的難題。

過去近30年，澳洲被認為擁有世上最嚴格有效的槍械法律。1996年亞瑟港大屠殺（Port Arthur massacre）導致35人喪命後，當時的保守派政府制定嚴格法規，促使槍械數量急遽減少。在一次幾乎前所未有的全國合作中，聯邦政府與各州聯手限制半自動武器，強化持槍許可證條件，要求已獲批准的合法持槍者，提供擁有武器的「真正理由」。

▲▼ 澳洲邦迪海灘14日發生槍擊 。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲人對這些改革感到自豪，相信該國相對安全，遠離槍枝暴力與美國頻繁發生的大規模槍擊案，直到14日恐攻動搖這種信心，被迫再度檢討槍械法規的有效性。

警方15日證實，其中一名槍手薩吉德（Sajid Akram）擁有持槍執照與合法取得的6把槍械。主張槍械管制的人士日益擔心，儘管該國擁有「黃金標準」的法律架構，人們依然太容易取得武器。

槍械安全專家也指出，澳洲槍械數量激增，各州法律缺乏統一標準、存在漏洞且未能確實執行，恐讓合法武器最終落入犯罪分子手中。舉例來說，承諾已久的全國槍械登記系統至今仍未落實。與此同時，3D列印武器和主權公民運動等新興威脅，也對執法部門構成全新挑戰。

▲▼ 澳洲雪梨知名海灘14日發生槍擊事件。（圖／路透）

▲▼ 澳洲雪梨知名海灘14日發生槍擊事件。（圖／路透）

▲14日恐攻案件震驚國際社會。（圖／路透）

數據顯示，澳洲民間如今有逾400萬把槍械，與2001年相比幾乎翻倍，人均持槍量甚至超越亞瑟港大屠殺發生時的水準。更令人憂心的是，每周至少有2000把新槍械合法流入社區，此現象讓槍枝遊說團體誇口，他們正在「贏得」對抗長期管制的鬥爭。

西澳（Western Australia）去年推出新法，限制個人合法持槍數量，並強化持槍者的心理健康檢查，當地警方建議其他州也應該跟進，替社區安全設下更高標準。

血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了

澳洲恐攻「27歲足球員不幸罹難」　俱樂部悲痛證實

澳洲槍擊！男為阻止槍手「命喪好友眼前」　救生員赤腳狂奔救人

 
12/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

艾怡良「全露畫面」網看傻！處女秀太敢演
快訊／20歲男越級駕駛大型重機　墜橋慘死
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
快訊／竹科鷹架倒塌！3人高處墜落
台中新景點！2千坪「親子農場」1條件免費入場
快訊／淡水死亡車禍！　女騎士頭破亡
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂
父子稱「去釣魚」竟開槍血洗　母堅稱：兒是好孩子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊，已被當局定調為恐怖攻擊。目前死亡數攀升至16人，27歲法籍足球員艾卡揚（Dan Elkayam）被證實不幸罹難。

澳洲槍械管制邦迪海灘恐攻槍械安全

