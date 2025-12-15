韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

▲總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨政府近日已定調，由行政院長卓榮泰針對財劃法等爭議法案，採取「不副署」的反制作為。在此之前，總統賴清德15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲進行國政茶敘，不過韓國瑜直至茶敘開始前他仍未現身。至於總統府本次茶敘所準備的茶點，選擇台灣在地花蓮薯、鳳梨酥，搭配桂圓紅棗茶，寓意國家繁榮興旺、朝野團結圓滿，共同為台灣打拚。

事實上，面對朝野對立問題，賴清德多次遞出橄欖枝，今年1月份時，賴清德指派韓國瑜擔任慶賀團團長，率領立法院朝野各政黨立委，赴美參加美國總統就職典禮；今年2月，賴清德也依據憲法賦予職責，召集五院院長會商國政等。另外，今年5月，賴清德也因應在野黨要求，指示國安團隊包括國防部、外交部、陸委會、國安局等，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，不過最後藍白在野黨主席朱立倫、黃國昌都拒絕出席。

至於本次茶敘前，民進黨政府已定調採「不副署」的方式，來反制藍白所通過之財劃法等爭議法案，賴清德再次向韓國瑜提出邀請，韓國瑜則主動提議以「茶敘」的方式進行。賴清德此舉被外界解讀是他「最後的溫柔」，不過韓國瑜直至茶敘開始前都未現身。

▼總統賴清德舉行國政茶敘，會談中所準備的茶點。（圖／總統府提供）



本次院際國政茶敘的茶點，賴清德挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣在地小吃，搭配桂圓紅棗茶。鳳梨酥取台語「旺來」之意，象徵國家繁榮興旺，花蓮薯一則取其「台灣」意象，傳達團結之意，二則取自台語俗諺「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，強調台灣社會的韌性與活力。

茶品選擇是桂圓紅棗茶，桂圓有圓滿之意、紅棗有豐收之意，且紅棗樹有短刺，早期人們會將紅棗樹種在房屋外圍，阻擋外來侵犯，象徵「守衛」、「守護」。

總體而言，鳳梨酥、花蓮薯搭配桂圓紅棗，賴清德想傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，以及盼望國政茶敘成果圓滿豐收等意象。