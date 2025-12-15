獨／疑管不住嘴吧！高雄警遭4人圍毆　局長證實：酒後言行失檢

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》14日獨家揭露，高雄市一名少年隊偵查佐日前遭人毆打成傷，案情在警界引發熱議，外界一度傳出與債務糾紛有關。對此，少年隊第一時間否認相關傳聞，強調是單純用餐糾紛所致。不過，高雄市警察局長林炎田隨後證實，該名偵查佐確實有「酒後言行失檢」情形，後續將依法究責。

少年隊14日表示，這起案件發生在11日晚間下班時段，該名偵查佐帶家人前往鳳山區文龍東路一間海鮮料理餐廳用餐，期間因口角糾紛，遭到4名店員毆打成傷。動手毆打的4名嫌疑人，已依妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦，少年隊表示尊重司法調查。

針對衝突起因，少年隊說明，初步了解為同仁用餐時談話音量較大，店員誤以為遭到議論，雙方因此產生誤會並引發衝突。

不過，根據記者掌握，警方在後續內部釐清過程中，案情恐不如對外說法單純。據了解，該名偵查佐當天用餐後，曾帶著家人前往餐廳二樓空間，而該樓層實際經營為桌遊店。期間，該名偵查佐疑似飲酒後言語失當，曾對店家發表不當言論，隨後離開店外時，突有一輛車輛抵達，車上4人下車後，當街對其動手。

針對外界多種揣測，高雄市少年隊長陳仁正15日透過自錄影片說明，該名同仁「於11日晚間下班時段，帶著妻小前往餐廳用餐，因口角糾紛遭4人毆傷」，目前嫌疑人已全數到案，並依妨害秩序罪嫌移送偵辦。他也重申，該名同仁「與妻小用餐完畢後，欲上洗手間短暫走上二樓，隨即下樓離開，妻小先行開車離去，同仁則被帶至店外轉角處」，否認其他傳聞。

針對是否有監視器畫面佐證，少年隊回覆指出，案發地點位於餐廳外轉角處，屬於監視器死角，鳳山分局員警到場時，4名嫌疑人已未再施暴，但當場坦承毆打行為，警方隨即將人帶返派出所偵辦，現場並無影像畫面可供調閱。

記者前往這家餐廳採訪時，老闆出面否認喊冤，表示整件事跟他們沒有關係。而陳仁正對於「為何發生口角」、「是否有到桌遊店」等，也都跳針並未正面回應，一名警察在公開場所遭人圍毆，案情不僅涉及刑責，也牽動警紀與社會觀感。事件經過是否已完整釐清，仍有待相關單位進一步說明。