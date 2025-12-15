　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／疑管不住嘴吧！高雄警遭4人圍毆　局長證實：酒後言行失檢

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》14日獨家揭露，高雄市一名少年隊偵查佐日前遭人毆打成傷，案情在警界引發熱議，外界一度傳出與債務糾紛有關。對此，少年隊第一時間否認相關傳聞，強調是單純用餐糾紛所致。不過，高雄市警察局長林炎田隨後證實，該名偵查佐確實有「酒後言行失檢」情形，後續將依法究責。

少年隊14日表示，這起案件發生在11日晚間下班時段，該名偵查佐帶家人前往鳳山區文龍東路一間海鮮料理餐廳用餐，期間因口角糾紛，遭到4名店員毆打成傷。動手毆打的4名嫌疑人，已依妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦，少年隊表示尊重司法調查。

針對衝突起因，少年隊說明，初步了解為同仁用餐時談話音量較大，店員誤以為遭到議論，雙方因此產生誤會並引發衝突。

不過，根據記者掌握，警方在後續內部釐清過程中，案情恐不如對外說法單純。據了解，該名偵查佐當天用餐後，曾帶著家人前往餐廳二樓空間，而該樓層實際經營為桌遊店。期間，該名偵查佐疑似飲酒後言語失當，曾對店家發表不當言論，隨後離開店外時，突有一輛車輛抵達，車上4人下車後，當街對其動手。

針對外界多種揣測，高雄市少年隊長陳仁正15日透過自錄影片說明，該名同仁「於11日晚間下班時段，帶著妻小前往餐廳用餐，因口角糾紛遭4人毆傷」，目前嫌疑人已全數到案，並依妨害秩序罪嫌移送偵辦。他也重申，該名同仁「與妻小用餐完畢後，欲上洗手間短暫走上二樓，隨即下樓離開，妻小先行開車離去，同仁則被帶至店外轉角處」，否認其他傳聞。

針對是否有監視器畫面佐證，少年隊回覆指出，案發地點位於餐廳外轉角處，屬於監視器死角，鳳山分局員警到場時，4名嫌疑人已未再施暴，但當場坦承毆打行為，警方隨即將人帶返派出所偵辦，現場並無影像畫面可供調閱。

記者前往這家餐廳採訪時，老闆出面否認喊冤，表示整件事跟他們沒有關係。而陳仁正對於「為何發生口角」、「是否有到桌遊店」等，也都跳針並未正面回應，一名警察在公開場所遭人圍毆，案情不僅涉及刑責，也牽動警紀與社會觀感。事件經過是否已完整釐清，仍有待相關單位進一步說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
艾怡良「全露畫面」網看傻！處女秀太敢演
快訊／20歲男越級駕駛大型重機　墜橋慘死
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
快訊／竹科鷹架倒塌！3人高處墜落
台中新景點！2千坪「親子農場」1條件免費入場
快訊／淡水死亡車禍！　女騎士頭破亡
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

快訊／20歲男越級駕駛大型重機　摔「一層樓高橋下」頭部重創亡

前女友檢舉他藏槍彈　家暴男喊冤「被栽贓」二審仍判6年

快訊／竹科工安意外！工地「鷹架倒塌」　3工人5米高處墜落

快訊／新北死亡車禍！2機車淡金路相撞　女騎士頭部重創不治

快訊／台中西屯汽、機車碰撞！騎士無生命跡象送醫搶救

獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」

獨／疑管不住嘴吧！高雄警遭4人圍毆　局長證實：酒後言行失檢

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝「掃倒8機車」　釀1死2傷

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

快訊／20歲男越級駕駛大型重機　摔「一層樓高橋下」頭部重創亡

前女友檢舉他藏槍彈　家暴男喊冤「被栽贓」二審仍判6年

快訊／竹科工安意外！工地「鷹架倒塌」　3工人5米高處墜落

快訊／新北死亡車禍！2機車淡金路相撞　女騎士頭部重創不治

快訊／台中西屯汽、機車碰撞！騎士無生命跡象送醫搶救

獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」

獨／疑管不住嘴吧！高雄警遭4人圍毆　局長證實：酒後言行失檢

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝「掃倒8機車」　釀1死2傷

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」　全程笑臉：這裡是韓國

旅日前向獅迷道別　林安可感謝球迷見面會明年1月11台南登場

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

金曲歌后「全露畫面」網看傻！艾怡良處女秀化身媽媽桑

《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅都上榜　海苔酥超標20倍

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

快訊／20歲男越級駕駛大型重機　摔「一層樓高橋下」頭部重創亡

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃園某國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

即／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

彰化某高職爆「極噁霸凌」　女同學遭大便抹桌椅

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝釀1死2傷

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

更多熱門

相關新聞

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　少年隊最新說法曝

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　少年隊最新說法曝

《東森新媒體ETtoday》14日獨家揭露，高雄市一名少年隊偵查佐日前遭人毆打成傷，案情在警界引發熱議，外界一度傳出與債務糾紛有關。不過，少年隊第一時間對外否認，強調是單純用餐糾紛所致，但隨著警方內部調查持續進行，案情細節出現不同版本，引發更多疑問。

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩　少年隊曝真相

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩　少年隊曝真相

兩線三星警官遭爆伸鹹豬手　女報案還被警告

兩線三星警官遭爆伸鹹豬手　女報案還被警告

少婦深夜抱7月嬰KTV歡唱　回警「再唱一下就走」

少婦深夜抱7月嬰KTV歡唱　回警「再唱一下就走」

桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　籲查緝

桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　籲查緝

關鍵字：

高雄警察少年隊毆打事件餐廳衝突酒後失態桌遊店

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面