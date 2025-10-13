快訊／川普抵達以色列！　機場鋪紅毯、海灘排字「英雄式歡迎」

▲ 美國總統川普抵達以色列。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普13日飛抵以色列，走下空軍一號、踏上停機坪鋪設的紅毯，兩旁則有樂旗隊列隊歡迎，以色列總理納坦雅胡等官員也現身迎接。他此行將在以色列國會發表演說並會晤人質家屬，短暫訪問4小時後赴埃及出席峰會。川普促成的加薩和平協議10日生效後，哈瑪斯稍早釋放第一批人質，他們被關押逾700天後終於得以返家。

▲▼ 納坦雅胡親自現身迎接川普，樂旗隊大陣仗列隊歡迎。（圖／翻攝自YouTube／IsraeliPM）

綜合Politico及《路透》，川普飛行途中在空軍一號上告訴隨行記者，「戰爭結束了，你們明白嗎？」當被問及中東未來發展時，他表示，「我認為情勢將恢復正常」，並稱有許多原因讓他相信協議能夠生效，「其中最重要的原因是大家都累了。」

「我認為人們都已經厭倦了，」川普說，「這場衝突已經持續好幾個世紀，不只是最近才開始的。人們真的都累了。是的，停火會維持下去」，甚至暗示他有一天可能到訪加薩。

▲ 特拉維夫美國駐以色列大使館附近海灘排出川普肖像和「謝謝」字樣。（圖／路透）

Politico指出，川普此次到訪以色列有4大看點，首先便是以色列人質與巴勒斯坦囚犯交換作業。哈瑪斯表定於當地上午8時釋放首批人質，移交紅十字會後交給以軍，但若人質狀況不佳，恐引發以色列右翼憤怒；哈瑪斯則希望以色列釋放約250名終身囚犯及2023年開戰以來被捕的1700名加薩人。

第二點為施壓行動，川普數月來持續強調關鍵目標是確保人質返家，但更大目標是推動20點和平計畫，未來幾天他將如何對以哈雙方施壓，執行其他計畫內容備受關注，尤其是哈瑪斯解除武裝及加薩未來治理問題。

第三點為援助加薩，人道援助車隊已於13日越境進入加薩，但前提是停火協議持續有效。德國等歐洲國家正敦促以色列開放更多物資進入，並簡化非政府組織註冊程序，以加速災後重建。

最後則是美軍部署，川普政府將派約200人部隊支援加薩和平任務，監督停火執行情況，但不會進入加薩作戰。副總統范斯說明，部隊主要確保以軍撤至約定位置，並監測哈瑪斯動態，確保持續和平。

▼ 川普在馬里蘭州登上空軍一號飛往以色列。（圖／路透）