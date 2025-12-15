澳洲恐攻「27歲足球員不幸罹難」　俱樂部悲痛證實

▲27歲的艾卡揚不幸罹難。（圖／翻攝臉書@Rockdale Ilinden FC）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊，已被當局定調為恐怖攻擊。目前死亡數攀升至16人，27歲法籍足球員艾卡揚（Dan Elkayam）被證實不幸罹難。

《鏡報》等外媒報導，法國總統馬克宏親自證實，艾卡揚在這場恐攻中不幸喪生，他生前效力於雪梨南部洛克代爾（Rockdale）伊林登（Ilinden）足球俱樂部。

該俱樂部在臉書發布聲明，「得知我們超級聯賽一級隊球員艾卡揚，成為這場駭人、悲劇且毫無意義事件的受害者，我們感到極度震驚和悲傷。」俱樂部形容艾卡揚是一名「極具天賦且深受隊友喜愛的重要成員」，向其家屬致上最深刻的哀悼，「我們會想念他，願他安息，回憶長存。」

▲父子檔聯手掃射，奪走16條人命。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透社）



14日傍晚6時45分，24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）與其50歲父親薩吉德（Sajid Akram）站在天橋上，朝著海灘北端的猶太光明節（Hanukkah）聚會開槍掃射，至少造成16人喪命，另有40人受傷，其中5人情況危急。

根據初步資訊，兒子納維德是失業建築工，目前已被拘留，中彈後情況危急。父親薩吉德在現場被警方擊斃，他經營一間水果店，擁有持槍執照與6把槍械。

新南威爾斯州（NSW）警方15日稍早證實，罹難者年齡介於10歲至87歲之間，包括一名女孩與猶太拉比（Rabbi，猶太教精神領袖或宗教導師）。他們在案發地點附近的一輛汽車上發現爆裂物，目前已安全移除。相關單位動員300多名警力，與當地猶太社群密切合作，保護相關宗教場所。

