國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓜地馬拉2市鎮緊急狀態！　武裝分子襲擊警局、挾持公車

▲▼ 瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓜地馬拉總統阿雷巴洛宣布2市鎮進入15天緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瓜地馬拉爆發嚴重武裝攻擊事件，武裝分子襲擊軍事據點與警察局，還封鎖道路、挾持公車，至少造成5人死亡。總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）14日宣布2座市鎮進入緊急狀態，為期15天。

美聯社報導，當地武裝暴力事件始於上周，武裝分子襲擊軍事據點，造成4人受傷，到了13日出現持大口徑武器的武裝人員，他們身穿迷彩服或軍服，戴頭盔、穿防彈背心，在距離主要道路僅數公尺之處發動攻擊。

阿雷巴洛稱，當前正處於索洛拉省和國家安全的關鍵時刻。內政部長維列達（Marco Villeda）證實，已有5人死亡；國家民事警察則稱事件造成6人死亡。

阿雷巴洛表示，犯罪集團企圖迫使安全部隊撤離以控制該地區，政府將會強化安全措施。他也說，這些與敲詐勒索、毒品走私相關的犯罪組織對當地社區構成威脅，且這並非兩市鎮因水源和道路爭議引發的衝突，而是針對軍事據點的蓄意攻擊。

這是阿雷巴洛政府首度發布緊急狀態，索洛拉省納瓦拉市（Nahuala）和聖卡塔里納伊斯塔瓦坎市（Santa Catarina Ixtahuacan）的緊急狀態將持續15天。

緊急狀態期間，當局將限制露天集會、示威等權利，並允許以武力驅散未經授權的聚會，同時限制影響交通或公共服務的抗議活動及攜帶武器的權利。

血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

