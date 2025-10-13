以軍證實接回7名人質！　哈瑪斯最新聲明曝光

▲紅十字會車輛13日轉移獲釋人質。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯13日釋放首批7名人質之後，旗下武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）發布聲明表示，只要以色列遵守協議內容，該組織將履行釋放人質協議。

卡薩姆旅並未透過這份聲明證實稍早人質移交一事，但強調只要以色列遵守協議內容，哈瑪斯就會遵守商定好的時間表，「達成的協議是我們人民堅定不移和抵抗的成果」，但話鋒一轉抨擊以色列，稱若非以色列持續拖延，早在數個月之前就可讓大多數被關押者活著返家。

聲明還提到，哈瑪斯數月之前就試著尋求結束這場滅絕戰爭，指責以色列阻撓破壞所有這類的努力。根據CNN，哈瑪斯重申，將會釋放20名還活著的人質，國際調解方應確保以色列遵守協議中的承諾，完整落實所有協議條款。

就在稍早，哈瑪斯釋放以色列7名人質，分別是安格雷斯特（Matan Angrest）、加利（Gali Berman）、齊夫（Ziv Berman）、歐赫爾（Alon Ohel）、莫爾（Eitan Mor）、米蘭（Omri Miran）以及蓋伊（Guy Gilboa-Dalal）。

以軍已證實接回7名人質。以色列時報報導，目前7人都已經轉移至以色列國防軍部隊手中，將由軍方護送離開加薩，前往以色列軍事設施接受初步檢查，並與家人見面。其餘13名人質也將於13日晚些時候從加薩其他地點獲釋。