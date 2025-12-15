北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

▲日本北海道札幌市12日出現強烈降雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受急速發展低氣壓影響，日本北海道從昨（14）日起便出現暴風雪等惡劣天氣，部分地區降雪量達往年平均3倍，最大瞬間風速超過40公尺。日本氣象廳呼籲民眾提高警覺，並注意交通影響、雪崩及停電等危險。同時，北海道多地航班與JR列車停飛停駛，各級校園也宣布臨時停課。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳指出，北海道周邊伴有鋒面的低氣壓正在北上，北海道東部等地風力極強。中標津町今（15）日上午9時30分測得最大瞬間風速40.5公尺；網走市達31.4公尺、北見市常呂25.3公尺、秋田縣八峰町則為23.1公尺。

至於在降雪方面，北海道奧霍茨克海與太平洋沿岸24小時降雪量達50至70公分，遠軽町累積89公分、阿寒湖畔73公分、帶廣市53公分，部分地區雪量為往年平均3倍以上。

日本氣象廳預測，北海道15日下午前仍將有暴風雪，海上最大風速可達25公尺、陸上23公尺，最大瞬間風速30至35公尺，並伴隨大浪。

▲日本北海道暴風雪導致JR列車停駛。（圖／達志影像／美聯社）

北海道電力指出，截至15日上午11時，北海道約1萬4300戶停電，其中北見市約2510戶、襟裳町約2400戶、釧路市約2050戶、網走市約1700戶停電。部分地區因惡劣天氣無法啟動修復作業而持續停電中，當地商家及民眾生活受到影響。

交通方面，北海道航空受天候影響，15日共29班航班取消，包括全日空（ANA）新千歲機場往返羽田機場的17個航班、日本航空女滿別機場往返羽田機場的12個航班。14日已有160班航班取消。

而JR北海道亦宣布15日77班特急及普通列車停駛，部分路段可能因天氣進一步增加停運班次。日本氣象廳及相關單位呼籲民眾出行前務必查詢最新運行資訊。

此外，北海道部分地區小中學宣布臨時停課，包括帶廣市、北見市、根室市及網走市。上川町層雲峽國道273號（類似台灣的省道）凌晨0時30分發生雪崩，幸未造成車輛或人員傷亡，但造成31.3公里路段封閉，北海道開發局正在進行清雪作業，尚未確定通車時間。