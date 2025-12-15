　
政治

民眾黨轟政院不副署將成毀憲罪人　許甫：民進黨只想翻桌翻到贏

▲民眾黨開轟賴政府。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲民眾黨轟賴政府。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者郭運興／台北報導

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」。對此，民眾黨今（15日）表示，大罷免 2.0 要來了？立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法行政，就是真正踐踏權力分立，將被歷史記下一筆的毀憲罪人，就是賴政府，2026、2028 年，民意絕對會再次告訴你「台灣人，不買帳」！民眾黨副秘書長許甫也開轟，民進黨不遮掩的陽謀只是翻桌翻到贏，賴政府正企圖創造一個只許民進黨選到贏的台灣，可悲、可怕、可恥！

民眾黨表示，歷經兩場大罷免，民意以 32：0 狠狠賞了民進黨一巴掌，「絲毫不反省」的賴總統卻反過來開戰在野「沒有得到教訓」；民進黨立委還嗆聲「不滿可以倒閣」，行政院長卓榮泰更深夜發黑白照，宣示要當「民主憲政守門人」，用政治話術包裝獨裁事實，一口氣把朝野對立拉到火車對撞等級。

民眾黨表示，看來深夜果然是夜貓子靈感爆發的時刻，只是卓榮泰歷經八次覆議全部失敗、還能如此理直氣壯，恐怕是對民主憲政的認知出了大問題，不能熬夜就請早點睡。

民眾黨提到，好好提醒卓院長，立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法行政，就是真正公然踐踏權力分立與法治國原則；會被歷史記下一筆的毀憲罪人，就是賴政府！

民眾黨批評，大罷免輸到脫褲，覆議一路輸到第八度，還在反嗆在野、大肆開幹，清楚顯示整個賴政府從上到下，從總統到行政院，就只有一個執政邏輯：選輸翻桌，就是要選到贏。

民眾黨認為，卓榮泰說「當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」，這些不正是賴政府的所作所為嗎？人民更想問問，是誰用「2027年中共會打過來」的言論，製造戰爭恐慌？ 是誰大撒幣印一堆被民眾丟到垃圾桶的「小橘書」？是誰先斬後奏，拋出 1.25 兆 天價國防特別預算，要幹嘛沒人知道？

民眾黨說，此刻的國防成績單上更是一個大大的問號，F-16V 戰機連影子都沒有，海鯤號交不了貨也潛不下去，海測時液壓系統全掛，轉向還得靠人力硬撐。

民眾黨說，真正的違憲，從來不是國會依法監督行政，而是行政權拒絕接受制衡，披著「護國護憲」的糖衣，把所有不同的聲音都打成敵人。

民眾黨強調，台灣民主得來不易，如果賴政府繼續帶頭毀憲、耍流氓，把台灣重新帶回獨裁與極權，2026、2028 年，民意絕對會再次清楚告訴你「台灣人，不買帳」！

民眾黨副秘書長許甫也發文開轟，現在根本是當年邱義仁操盤割喉割到斷的翻版，民進黨不遮掩的陽謀只是翻桌翻到贏。

許甫強調，賴政府正企圖創造一個只許民進黨選到贏的台灣，可悲、可怕、可恥！

▼民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

更多新聞
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

寇世勳送別坣娜　悲嘆：她太年輕就走了

國民黨議員呂家愷昨在政論節目談到反年改修法議題時稱，若年輕人對未來在意，可以上街頭，引發大批網友砲轟。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（15日）表示，與其叫年輕人上街頭，不如他站出來，在街頭跟年輕人說清楚，國民黨為什麼要修這樣的法？民進黨政策會執行長吳思瑤則批評，「你們不要傷害了年輕人，現在又對年輕人嗆聲。你們到底國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？」

