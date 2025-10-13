　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

苦熬2年！以色列人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟相擁笑了

▲▼ 以色列人質獲釋。（圖／路透）

▲雙胞胎兄弟檔加利與齊夫重獲自由。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯13日釋放所有20名生還以色列人質，以色列軍方也首度公開第一波獲釋人質的照片，其中包括一對雙胞胎兄弟檔加利與齊夫（Gali and Ziv Berman）。兩人歷經2年多在加薩的關押日子後終於重獲自由，兩人相互擁抱對方，露出笑容。

▲▼ 。（圖／翻攝自X@GPOIsrael）

▲加利與齊夫擁抱對方。（圖／翻攝自X@GPOIsrael）

以色列時報、CNN報導，加利與齊夫2023年10月7日在緊鄰加薩的以色列社區卡法阿扎（Kfar Aza）家中被抓走，他們當時才26歲，且在加薩的這段日子據信大多數時間都處於被迫分離的狀態。隨著哈瑪斯釋放所有倖存人質，加利與齊夫在被轉移給加薩地帶的以色列國防軍之後見到對方，可見如今已經28歲的兩人相互擁抱。

另外，人質蓋依（Guy Gilboa-Dallal）在被哈瑪斯釋放後不久，與以色列國防軍官員在加薩地帶會面交談。

首批獲釋的7名人質都已經返回以色列境內，除了加利、齊夫、蓋依，還有安格雷斯特（Matan Angrest）、歐赫爾（Alon Ohel）、莫爾（Eitan Mor）、米蘭（Omri Miran）。

哈瑪斯稍早釋放第2批13名人質，目前所有倖存人質皆已獲釋，均已返抵以色列境內。

▲▼ 以色列人質獲釋。（圖／路透）

▲齊夫（左）以及安格雷斯特（右）獲釋。（圖／路透）

▲▼ 以色列人質獲釋。（圖／路透）

▲歐赫爾（Alon Ohel）獲釋。（圖／路透）

▲▼ 以色列人質獲釋。（圖／路透）

▲蓋依與以軍人員說話。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

苦熬2年！以色列人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟相擁笑了

公車司機癲癇發作「腳卡油門暴衝」　連撞9輛車驚險畫面曝

鳥類集體異常行為！　學者示警：恐對人類造成連鎖災難

爬窗綁架6歲女童「性侵後溺死」！　惡狼關46年將處決

快訊／哈瑪斯釋放第2批13人質　所有倖存人質獲釋

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

曾痛批台灣外交失禮！南韓官員又「發聲反省」：韓國追不上車尾燈

快訊／川普抵達以色列！　機場鋪紅毯、海灘排字「英雄式歡迎」

當選自民黨總裁一周！高市早苗「向台灣喊話」挺台：是日本重要夥伴

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

苦熬2年！以色列人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟相擁笑了

公車司機癲癇發作「腳卡油門暴衝」　連撞9輛車驚險畫面曝

鳥類集體異常行為！　學者示警：恐對人類造成連鎖災難

爬窗綁架6歲女童「性侵後溺死」！　惡狼關46年將處決

快訊／哈瑪斯釋放第2批13人質　所有倖存人質獲釋

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

曾痛批台灣外交失禮！南韓官員又「發聲反省」：韓國追不上車尾燈

快訊／川普抵達以色列！　機場鋪紅毯、海灘排字「英雄式歡迎」

當選自民黨總裁一周！高市早苗「向台灣喊話」挺台：是日本重要夥伴

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

【花生什麼事？】男子冰箱門開錯邊下秒遭暴擊瞬間清醒XD

國際熱門新聞

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

75歲台嬤遭新加坡男「揮拳痛毆、吐口水」

《富爸爸》作者示警：史上最大崩盤逼近

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

稀土風暴一次看懂　從晶片到飛彈全受衝擊

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯釋放第2批13人質　所有倖存人質獲釋

哈瑪斯釋放第2批13人質　所有倖存人質獲釋

哈瑪斯13日釋放7名人質之後，根據最新外電消息，第二批人質已經在加薩南部獲釋，總計13人。以色列時報引述媒體消息指出，所有20名被關押在加薩的倖存人質皆已獲釋，並轉交給紅十字會。

即／川普抵達以色列！　鋪紅毯英雄式歡迎

即／川普抵達以色列！　鋪紅毯英雄式歡迎

首批7人質獲釋！　哈瑪斯發布最新聲明

首批7人質獲釋！　哈瑪斯發布最新聲明

以色列人質歸來　民眾擠爆廣場「感動歡呼」

以色列人質歸來　民眾擠爆廣場「感動歡呼」

首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍

首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍

關鍵字：

以色列人質哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面