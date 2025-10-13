苦熬2年！以色列人質獲釋照片首曝光　雙胞胎兄弟相擁笑了

▲雙胞胎兄弟檔加利與齊夫重獲自由。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯13日釋放所有20名生還以色列人質，以色列軍方也首度公開第一波獲釋人質的照片，其中包括一對雙胞胎兄弟檔加利與齊夫（Gali and Ziv Berman）。兩人歷經2年多在加薩的關押日子後終於重獲自由，兩人相互擁抱對方，露出笑容。

▲加利與齊夫擁抱對方。（圖／翻攝自X@GPOIsrael）

以色列時報、CNN報導，加利與齊夫2023年10月7日在緊鄰加薩的以色列社區卡法阿扎（Kfar Aza）家中被抓走，他們當時才26歲，且在加薩的這段日子據信大多數時間都處於被迫分離的狀態。隨著哈瑪斯釋放所有倖存人質，加利與齊夫在被轉移給加薩地帶的以色列國防軍之後見到對方，可見如今已經28歲的兩人相互擁抱。

另外，人質蓋依（Guy Gilboa-Dallal）在被哈瑪斯釋放後不久，與以色列國防軍官員在加薩地帶會面交談。

首批獲釋的7名人質都已經返回以色列境內，除了加利、齊夫、蓋依，還有安格雷斯特（Matan Angrest）、歐赫爾（Alon Ohel）、莫爾（Eitan Mor）、米蘭（Omri Miran）。

哈瑪斯稍早釋放第2批13名人質，目前所有倖存人質皆已獲釋，均已返抵以色列境內。

▲齊夫（左）以及安格雷斯特（右）獲釋。（圖／路透）

▲歐赫爾（Alon Ohel）獲釋。（圖／路透）

▲蓋依與以軍人員說話。（圖／路透）