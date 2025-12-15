廉航空中「驚險擦身軍機」　指控美軍機未開應答器

▲捷藍航空一架飛機準備降落在加勒比海波奈島。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國低成本航空「捷藍航空」（JetBlue）一架航空客機日前從加勒比海島國古拉索（Curaçao）起飛前往美國紐約，豈料在委內瑞拉附近空域爬升時，卻因前方突然出現美國空軍加油機，被迫中止爬升以避免空中相撞。機師指控，該軍機未開啟應答器、直接穿越航線，目前該起事件已通報美國聯邦當局調查。

根據美媒《CNN》，該事件發生於當地時間本月12日，涉及捷藍航空第1112號航班，航線為古拉索飛往紐約甘迺迪國際機場。古拉索位於委內瑞拉外海，鄰近南美洲北岸。

公開的空中交通管制通話錄音顯示，捷藍航空機師當下向管制員通報，「幾乎發生空中相撞」，指控一架美國空軍空對空加油機在相同高度、距離僅約2至3英里處通過。

機師表示，該架空軍飛機直接橫越航班飛行路徑，迫使客機停止爬升，隨後該軍機飛入委內瑞拉領空。機師同時抱怨，對方並未開啟應答器，使民航機難以及時掌握其位置，形容情況「真的太離譜了」。

空中交通管制員則回應，指出在該空域內經常出現未能識別身分的飛機，情況長期以來令人困擾。捷藍航空發言人東布羅夫斯基（Derek Dombrowski）於14日表示，公司已將事件通報聯邦主管機關，並將全力配合後續調查，同時肯定機組人員依程序即時回報。

針對此事，五角大廈將《美聯社》的提問內容轉交給美國空軍處理，不過美國空軍卻尚未對外回應。值得注意的是，美國聯邦航空總署11月才向美國航空器發布警告，要求在委內瑞拉空域飛行時提高警覺，原因是當地安全情勢惡化、軍事活動明顯升高。