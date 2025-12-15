藍議員要年輕人不爽就上街　她轟：國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨議員呂家愷昨在政論節目談到反年改修法議題時稱，若年輕人對未來在意，可以上街頭，引發大批網友砲轟。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（15日）表示，與其叫年輕人上街頭，不如他站出來，在街頭跟年輕人說清楚，國民黨為什麼要修這樣的法？民進黨政策會執行長吳思瑤則批評，「你們不要傷害了年輕人，現在又對年輕人嗆聲。你們到底國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？」

《財劃法》覆議案遭立院否決，傳出府院高層擬採「不副署、不公布」法案方式反制。對於是否提倒閣或用其他方式因應，民眾黨主席黃國昌昨日反問，行政院長卓榮泰都不守憲、不守法，「倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎？」他認為，卓會稱倒閣違憲，沒有遵守的必要，恐就賴著不下台。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並於會後回應輿情。

鍾佳濱質疑，如果黃國昌擔心不信任投票無法過半，應該找國民黨團總召傅崐萁談一談，依照《憲法》規定，閣揆一定要下台，明明白白寫在增修條文第3條，不能理解黃國昌是不讀《憲法》，還是看不懂增修條文？

媒體關切，怎麼看在野不排除採上街抗議？鍾佳濱說，照藍白去年的說法，上街頭勞師動眾，「你們62票舉個手輕而易舉，有必要捨近求遠嗎？」

吳思瑤則說，近2年的國會亂象，讓外界清楚看到，在台灣沒有行政權獨裁，只有立院的獨裁，立院一直以席次多數暴力來踐踏民主原則。如果藍白對現在行政部門所採取的反制，以「不副署」方式作為違憲亂政的反制，「民意依舊可以是最終的依歸」。

吳思瑤認為，若不滿意行政權依法行使不副署權力，那你也可以依《憲法》授權，採行不信任案投票進行倒閣，「民意還是最終的定奪」。尊重人民有上街陳抗、表達意見的權利，台灣是多元、民主、大鳴大放的社會，民意就是最終定奪的力量。

陳培瑜補充，若藍白認為行政院無能，院長無法解決問題，「你們為什麼不敢、不想，還是不能提倒閣呢？」倒閣後要面對人民第一線考驗，到底是誰在害怕人民的考驗？誰害怕再次被人民檢視？「就是藍白害怕直接面對人民的考驗，所以他們才不敢提出相關的倒閣說法」。

至於除了不副署，是否還有其他反制作為？鍾佳濱認為，目前藍白在立院掌握多數，通過違背主流民意、跟國家利益有衝突的法案，憲法法庭已經被癱瘓，所以不能循去年《立法院職權行使法》先例聲請暫時處分，避免法律生效後產生不可挽回的破壞，導致閣揆不得不用副署的方式為憲政做最後的把關。

鍾佳濱說，未來僵局能否化解，不是靠民眾上街頭，而是立院藍白多數可以提出不信任投票，「如果他們真的要提，依照他們過去的表現一定可以通過」，屆時總統就會評估是否要解散國會，重新尋求民意的意向。

「到底民意站在誰那一邊？剛好明年年底就有地方大選」，鍾佳濱指出，如果在地方大選的同時，有不信任案通過，總統又要求解散國會，那國內民主政黨自然可以同時利用年底的大尋求民意定奪，這是表現人民意志最直接的方式，也是最符合目前憲政體制的作為。

而針對國民黨議員呂家愷昨在政論節目談到反年改修法議題時稱，「年輕的朋友，如果你真的對你的未來在意，大家也可以組個協會，一起上街頭，我相信任何的立法委員，任何的政治人物都會聽見你們的聲音，為你們去提案，為你們發聲」，引發輿論譁然。

陳培瑜說，「我知道要選舉了，他有非常多選舉上的考量跟困難」，但與其叫年輕人上街頭，不如他站出來，在街頭跟年輕人說清楚，國民黨為什麼要修這樣的法？地方議員真的支持嗎？敢站到街頭告訴選區年輕人，「我呂家愷支持這個修法，我呂家愷支持照顧特定族群，我呂家愷選擇不要照顧年輕人？」

吳思瑤則說，「你們不要傷害了年輕人，現在又對年輕人嗆聲。你們到底國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？」敢不敢自己站上街頭向年輕人說明，為什麼國民黨一再踐踏世代正義？