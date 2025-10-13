快訊／哈瑪斯釋放第2批13人質　所有倖存人質獲釋





▲圖為加薩汗尤尼斯一輛紅十字會巴士。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯13日釋放7名人質之後，根據最新外電消息，第二批人質已經在加薩南部獲釋，總計13人。以色列時報引述媒體消息指出，所有20名被關押在加薩的倖存人質皆已獲釋，並轉交給紅十字會。

對此，以色列國防軍或紅十字會現階段尚未發布官方聲明。另有28具已故人質遺體仍在哈瑪斯手中，預計13日晚些時候移交給以色列。

Footage shows Red Cross vehicles and buses in Khan Younis as preparations continue for exchanging Israeli hostages and Palestinian prisoners. pic.twitter.com/OkJl0wdnsQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 13, 2025

就在稍早，以色列7名人質獲釋，分別是22歲的安格雷斯特（Matan Angrest）、28歲的加利（Gali Berman）、28歲的齊夫（Ziv Berman）、24歲的歐赫爾（Alon Ohel）、25歲的莫爾（Eitan Abraham Mor）、48歲的米蘭（Omri Miran）以及24歲的蓋伊（Guy Gilboa-Dalal）。

首批獲釋7名人質都已經返抵以色列境內，將在野戰醫院接受初步醫療檢查，並在此處與時隔2年未見的家人親友會面，接著送往醫院進行全面檢查。

▼ 紅十字會車輛轉移獲釋人質。（圖／路透）