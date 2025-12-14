澳洲槍擊增至12死　「1槍手遭擊斃」無人機拍下交戰警方過程

Drone footage of the Islamic terrorists getting neutralised by local police at Bondi Beach.— I Am British ???????? (@IAmBritishReal) December 14, 2025
We are sick of this nonsense. Questions about Islam have to be seriously asked, and answered!
pic.twitter.com/L1k4HcEkco
記者趙蔡州／綜合報導
澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日驚傳數十聲槍響，造成至少12人死亡、29人受傷，2名槍手也在跟警方駁火的過程中紛紛中彈。澳洲警方表示，其中1名槍手在沙灘被擊斃，另一名槍手中彈重傷送醫，目前正在釐清是否有第三名共犯。
綜合外媒報導，事件發生在14日傍晚，2名槍手在海灘附近一座橋上不斷朝人群開槍，嚇得遊客瘋狂逃命，但也有多人中彈倒地，倒臥在血泊中，現場一片混亂。一名倖存者聲稱，槍擊大約持續10分鐘，起初聽到巨響還以為在放煙火，後來才驚覺是有人在開槍，真的太可怕了。
▲ 無人機拍下槍手遭警方擊斃的過程。（圖／翻攝自X）
警方趕到後，立刻跟2名槍手展開交火，不久後成功壓制2人，其中1名槍手被當場擊斃，另1名則中彈送醫，包含槍手在內，事件總共造成12人死亡、29人受傷，傷者包含2名員警，目前正在調查是否有第3名共犯。此外，警方也在附近一輛轎車內發現多個簡易爆炸裝置，已報請拆彈小組到場處理。
網路上也有一段無人機影片拍下了警方跟槍手交火的過程，影片可以看見，2名槍手在橋上跟員警對峙，其中1名槍手已中彈倒地，另一名槍手則不斷朝四周的員警開槍，但幾秒後也中彈負傷，倒在地上不斷掙扎，員警隨後衝上橋將2人壓制。
The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised pic.twitter.com/lTeEyrVyv7— Sam E (@Sm137023) December 14, 2025
