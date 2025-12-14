澳洲槍擊增至12死　「1槍手遭擊斃」無人機拍下交戰警方過程

Drone footage of the Islamic terrorists getting neutralised by local police at Bondi Beach.



We are sick of this nonsense. Questions about Islam have to be seriously asked, and answered!



pic.twitter.com/L1k4HcEkco — I Am British ???????? (@IAmBritishReal) December 14, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日驚傳數十聲槍響，造成至少12人死亡、29人受傷，2名槍手也在跟警方駁火的過程中紛紛中彈。澳洲警方表示，其中1名槍手在沙灘被擊斃，另一名槍手中彈重傷送醫，目前正在釐清是否有第三名共犯。

綜合外媒報導，事件發生在14日傍晚，2名槍手在海灘附近一座橋上不斷朝人群開槍，嚇得遊客瘋狂逃命，但也有多人中彈倒地，倒臥在血泊中，現場一片混亂。一名倖存者聲稱，槍擊大約持續10分鐘，起初聽到巨響還以為在放煙火，後來才驚覺是有人在開槍，真的太可怕了。

▲ 無人機拍下槍手遭警方擊斃的過程。（圖／翻攝自X）

警方趕到後，立刻跟2名槍手展開交火，不久後成功壓制2人，其中1名槍手被當場擊斃，另1名則中彈送醫，包含槍手在內，事件總共造成12人死亡、29人受傷，傷者包含2名員警，目前正在調查是否有第3名共犯。此外，警方也在附近一輛轎車內發現多個簡易爆炸裝置，已報請拆彈小組到場處理。

網路上也有一段無人機影片拍下了警方跟槍手交火的過程，影片可以看見，2名槍手在橋上跟員警對峙，其中1名槍手已中彈倒地，另一名槍手則不斷朝四周的員警開槍，但幾秒後也中彈負傷，倒在地上不斷掙扎，員警隨後衝上橋將2人壓制。