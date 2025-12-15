　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）

記者施怡妏／綜合報導

全球影迷引頸期盼的年度壓軸鉅作《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》將於本周上映，以電影評論為主、擁有129萬訂閱的人氣YouTuber「超粒方」表示，買了4場《阿凡達》電影票，但每場只看了1分半就離場，原因竟是為了搶看《復仇者聯盟5》的預告片，引起一票人驚呼「太瘋狂了！」

「超粒方」在粉專發文，一口氣買了4場《阿凡達》電影票，但每一場都只在戲院內待了90秒就離場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超粒方隨後揭露背後原因，因為迪士尼只會在戲院播《復仇者聯盟5》最新預告片，而且還採取相當特別的行銷策略，預告共有四個不同版本，並且每周只播放其中一段新的內容，為了完整收集預告，他只好買4張電影票，進場一分半就走人。

貼文一出，網友驚呼「好瘋！請收下我的膝蓋」、「為了解析預告的男人」、「結果有沒有可能，阿凡達還比較好看」、「這樣票房還是算在阿凡達啊」、「至少看個一場啦」、「買了戲院月票的我表示，反正普通場免費，我可以陪你耗一點點時間」、「超莫名的行銷手法」、「原來花錢看預告片，這瘋狂的想法還真的有」。

漫威最受矚目的大片《復仇者聯盟5：末日崛起》預告片何時公開，一直讓粉絲超級期待，根據《好萊塢記者報》（THR）爆料，《阿凡達：火與燼》片頭將連續四周，分別輪播四種不同版本的《末日崛起》預告，每周僅播放其中一支。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

生活熱門新聞

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

全台有雨！　連下2天時間曝

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

未來15天！　4星座接「突發好消息」

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

12月中旬「最旺四大生肖」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面