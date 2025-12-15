買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

▲《阿凡達：火與燼》。（圖／迪士尼提供）



記者施怡妏／綜合報導

全球影迷引頸期盼的年度壓軸鉅作《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》將於本周上映，以電影評論為主、擁有129萬訂閱的人氣YouTuber「超粒方」表示，買了4場《阿凡達》電影票，但每場只看了1分半就離場，原因竟是為了搶看《復仇者聯盟5》的預告片，引起一票人驚呼「太瘋狂了！」

「超粒方」在粉專發文，一口氣買了4場《阿凡達》電影票，但每一場都只在戲院內待了90秒就離場。

超粒方隨後揭露背後原因，因為迪士尼只會在戲院播《復仇者聯盟5》最新預告片，而且還採取相當特別的行銷策略，預告共有四個不同版本，並且每周只播放其中一段新的內容，為了完整收集預告，他只好買4張電影票，進場一分半就走人。

貼文一出，網友驚呼「好瘋！請收下我的膝蓋」、「為了解析預告的男人」、「結果有沒有可能，阿凡達還比較好看」、「這樣票房還是算在阿凡達啊」、「至少看個一場啦」、「買了戲院月票的我表示，反正普通場免費，我可以陪你耗一點點時間」、「超莫名的行銷手法」、「原來花錢看預告片，這瘋狂的想法還真的有」。

漫威最受矚目的大片《復仇者聯盟5：末日崛起》預告片何時公開，一直讓粉絲超級期待，根據《好萊塢記者報》（THR）爆料，《阿凡達：火與燼》片頭將連續四周，分別輪播四種不同版本的《末日崛起》預告，每周僅播放其中一支。