快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍

▲加薩人質囚犯交換正式啟動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列人質被劫持關押在加薩至今超過700天，終於在13日開始分批獲釋。最新消息指出，國際紅十字會宣布，作為以色列與哈瑪斯停火協議一環，人質獲釋程序正式啟動。據信已有7名人質移交給紅十字會。

▲以色列時報報導，首批獲釋人質為7人。（圖／翻攝自以色列時報）

以色列國防軍稍早表示，紅十字車隊前往加薩北部一處地點接回人質，分別是安格雷斯特（Matan Angrest）、加利與齊夫兄弟檔（Gali and Ziv Berman）、歐赫爾（Alon Ohel）、莫爾（Eitan Mor）、米蘭（Omri Miran）。以色列時報指出，Guy Gilboa-Dallal也在第一波獲釋者之中。

依據流程，紅十字會把這7人移交給加薩地帶的以色列國防軍部隊，接著一行人會離開加薩前往雷姆（Re’im）附近的軍事設施，將在那裡接受初步身體與心理健康檢查，並與家人團聚。其餘人質將會在稍後不同地點獲釋。

現階段尚無獲釋人質狀況的消息。當以色列電視台播放人質獲釋的消息之後，家屬與親友發出歡呼聲，以色列特拉維夫廣場有大批群眾鼓掌慶祝人質獲釋。

根據半島電視台報導，第二批人質釋放將會在當地上午10時（台灣下午3時）進行，地點就在加薩南部汗尤尼斯。

▼圖為以色列軍事監獄外的車輛。（圖／路透）