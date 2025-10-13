新壽盼啟動協調機制　李四川喊話先提方案：輝達同意就不用協調

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達日前宣布台灣總部將落腳於北士科T17、T18基地，但由於地上權屬於新壽，目前卡關中。台北市副市長李四川昨（12日）表示，13日將發函向新光人壽提出要求共同合意終止契約，新壽傍晚發出聲明回應，籲請北市府依約啟動協調機制，盼召開協調委員會。李四川今（13日）指出，已收到新壽公文，北市府不反對進入協調機制，但一定要先有方案，若條件提出後，北市府、輝達也同意，大概就沒爭議，「沒有爭議，當然就沒必要進入協調的機制」。

李四川上午臨時接受媒體聯訪時證實，已收到新壽函文北市府，他表示，就跟新壽昨天傍晚發出的聲明一樣，希望能夠進入協調的機制，這部分北市府很清楚，市府也不反對進入協調機制，但一定要先有方案。

李四川強調，假設新壽提出同意合意終止契約，原則上一定要提出條件，若北市跟輝達都同意，大概就沒爭議，「沒有爭議，當然就沒必要進入協調的機制！」所以還是呼籲新壽要先提方案，有方案才能坐下來協調，那如果協調大家不同意，才會有爭議，有爭議再進入協調的機制。

被問到市場估金額約落在60億至70億，李四川則說，這金額不曉得是從哪裡出來的？還是要尊重新壽要終止契約該有的條件，要由新壽來提出。李四川直言，北市府沒預設立場，因為新壽要對董事會有交代，也必須考慮董事會大概有些該有的利潤，所以這部分才要由新壽提出。

李四川說，全國都希望輝達能留在台灣，尤其台北市所有市民，包括市政府，都希望輝達留在台北市，這大概是全國的共識了。