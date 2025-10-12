合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，台北市政府與新擁有地上權的新壽多次隔空交火，台北市副市長李四川今（12日）召開記者會說明，市府決定與新壽商談合意終止合約，明日將正式發文新壽，希望新壽營運階層在不被新壽董事會質疑背信的情況下，提出合意解約的條件，雙方能坐下來協商，把輝達留在台北。至於分手費多少？李說，新壽擔憂背信問題可以「大膽地」以不受質疑方案提條件，金額部分市府會編預算報議會審查。

對於多少金額才算合理？李四川說，是不是合理價格，還是要由新壽依據他們的經營，包括一直提很重要地上權50年的權利，那50年權利是多少錢，就由新壽提出合理金額，還有董事會不會提出背信的部分，金額部分還是需要由新壽方提出計算。

由於當初新壽提出希望107億元，李四川說，他看媒體報導，後來新壽董事長魏寶生稱那是初估，不是這個金額，所以就讓新壽提出不會有背信疑慮的金額，如果雙方都沒有爭議，就由市府編列預算送議會審查。 所以金額部分他不預設立場，原則是讓新壽願意合意終止契約，也不讓董事會會質疑新壽管理階層有背信質疑。

台北市地政局長王瑞雲補充說明，依照合約目前市府可以退還的是履約保證金跟尚未發生的權利金，計算後總金額約30億元，但還要看新壽提出的情形，雙方進一步的磋商。至於談判的期限，李四川表示，只能說希望盡快，希望在10月24日後重新提出的土地前；但也許新壽也需要經過董事會討論，因此不會設定時間、預設立場，以免新壽無法完成既定的程序。