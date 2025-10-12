快訊／輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達規劃在北士科T17、18設立海外企業總部，但地上權屬於新壽，至今卡關。台北市長蔣萬安日前強調，舊的新光人壽因「新新併」而消滅，已明確告知新壽不會同意將地上權轉移給新公司，將走向終止合約的程序並收回土地。台北市副市長李四川今（12日）邀集相關局處開記者會宣布，北市府明天將正式行文給新壽啟動「共同合意終止契約」談判，並出公文給新壽，讓輝達能進駐T1718。

李四川今天上午與法務局長連堂凱、產業局長陳俊安、地政局長王瑞雲等人共同舉行記者會，說明「北士科地上權轉移案」。

李四川說，依照北市府當初跟新壽的契約，必須蓋好建築物才移轉，新壽希望土地直接移轉，因為新壽雖然得標3年多仍沒有建物，如果直接將土地轉移，可能會讓公務員有圖利之嫌，市府公務員一定要依法行政。

李四川說，這幾個月跟新壽的討論，知道董事長魏寶生也是公務員出身，擔心背信問題都可以理解，明天會正式發公文給新壽，希望雙方朝合意終止契約的方向談，新壽按照不會被質疑背信的條件送到市府，才能有方案坐下來談，如果方案是合理的，市府一定會編預算送議會審查，因為上周開議，3黨議員都希望把輝達留在台北市，「現在唯一的解決方案，就是新壽跟北市府能合意終止契約」。

對於新壽擔心的會被質疑背信的條件是什麼？提出的金額多少？李四川則表示，北市府會透過協商坐下來談，不會讓新壽有被質疑背信的條件，市府才有具體方案可以與新壽坐下來談，如果方案合理，市府一定會編列預算審查，盡快解決這個問題。