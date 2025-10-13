新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部盼進駐北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，台北市今（13日）正式發文新光人壽，盼新壽在不影響董事會決議的情況下，提出合意解約條件。台北市議員曾獻瑩下午質詢時詢問解約金額怎樣算是合理？台北市長蔣萬安答詢回應，市府不會預設立場，副市長李四川則說，解約金大概5億到8億，之前繳給市政府的30幾億要還新壽，這是契約本來的規定。

▲蔣萬安赴北市議會備詢。（圖／記者鄭佩玟攝）

蔣萬安今日下午赴議會接受質詢。市議員汪志冰質詢指出，接下來有具體流程跟務實作法可以解決與新壽、輝達進駐北士科的問題？看到李四川有提到，輝達就要T17、18，北市府已向新壽提出合意解約，那接著法規問題要怎麼解決？

李四川回應，若跟新壽合意解約，土地回歸市政府，那還是要公開招標。汪志冰又問，補償金需要議會審查通過，一定要合法合理合情，李四川昨天記者會說，新壽擔憂背信問題可以「大膽地」以不受質疑方案提條件，金額部分市府會編預算報議會審查，那如果到時候新壽開出天價送到議會，議員到底是要准還是不准？不要拉我們集體背書啊！

李四川解釋，因為新壽擔心背信，所以自己才說請大膽提出不受董事會質疑背信的條件。汪志冰諷刺，那新壽當然會盡量提啊！相信台北市政府也沒那麼笨吧？不管什麼數字都要合理的計算方式，否則一大筆錢送到議會，不答應不就是罪人？「輝達要怎樣談是他的事，我關心要為人民把關，要怎麼審這筆錢。」李四川則說，不會說不合理又要給議會背書啦！

先前傳出合意解約金額可能落在60至70億元，不過遭到李四川駁斥，「不曉得數字從哪裡來。」曾獻瑩質詢時則問，怎樣是合理解約金數字？蔣萬安強調，已經表達過不預設立場，李四川補充，解約金大概5億到8億，之前繳給市政府的30幾億要還新壽，這是契約本來的規定。