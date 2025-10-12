「T12、松南營區仍列給輝達備案」　李四川：小地主都願意出售

▲李四川說，T12整合沒有問題，小地主都已同意，若輝達願意，他們也都願意出售（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18用地卡關，台北市副市長李四川今（12日）邀集相關局處開記者會，盼仍朝與新壽合意終止契約方向進行，對於新新併後市府可依約終止。李四川說，輝達仍最屬意T17、T18，不過T12及松南營區兩塊地市府也會來進行，目前T12私地整合沒有問題；松南營區，中央也願將另一塊地釋出，這兩塊都還是輝達落腳北市備案。

▲北士科學園區T12用地，北市府擬持續爭取輝達進駐。（圖／記者林敬旻攝）

李四川說，大家都非常關心輝達能不能在台北市，就北市府的立場，就是希望將整件事講清楚，有疑慮也可以澄清，前幾天北市府也與經濟部一樣，都有接到輝達徵求是否找T17、T18以外土地，為讓輝達能有選擇其餘土地機會，北市府希望能符合輝達需求，包括原先選擇的T17、T18，所以今天才正式共同合意終止契約。

至於輝達給經濟部的期限是到10月24日，今天的記者會是就輝達首選的T17、18提出解方，至於T12及松南，T12到現在的審核是沒有問題，小地主都願意出售，現在還是備案。至於松南營區，中央現在願意將這塊地士出來，這兩個還是會作為備案，假設T17、T18無法談妥，如果輝達想要T12也會來進行，所以10月24日之前，還是會將T12、松南送給輝達來評估。

法務局長連堂凱則說，與新壽地上權合約已寫的相當清楚，如果要消滅那他的既售公司要取得契約權利，需先取得市府書面同意，否則就是可歸責於乙方事由可終止契約，新壽今年3月就有發公文給市府，針對新新併合併後合約轉移詢問，當時市府以個案評估，認為T17、18兩塊地得標三年來開發進度嚴重落後，才不同意新壽合約轉移，不是因為市府一定樣給輝達這兩塊地。

連堂凱說，與契約當時簽訂開發時間雖然是5年，但新壽到今年底已經第4年了，加上因為新新併有同意權，不同案件要從不同狀況來看，新壽先前發函除T17、18外，也詢問南港經貿、南港轉運站兩個地上權，包含經貿案已同意更換法人、轉運站則要求提出趕工計劃，而T17、18從合理興建期程來看，地上目前仍未有動工，一年之內要蓋好不太可能，才會不同意其更換法人。

連堂凱強調，就輝達這個案來看，目前雙方都還是希望能朝合意解約方向進行，由市府先跟新壽合意解約，再將地上權移轉給輝達，若等到新新併市府強制解約，有可能是單方事由，可能會有爭訟問題，是新壽與市府合約中產生的問題，更有可能造成時程延宕，包含輝達、市府都不認為這是一個解決問題的好方法。