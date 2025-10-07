　
街上針頭亂刺陌生人　男網紅惡作劇爆紅「警狂收145報案」被判刑

街上拿針亂刺陌生人　男惡作劇爆紅「警狂收145起報案」被判入獄。（圖／翻攝自X）

▲男網紅因為街頭惡作劇被判刑。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

法國一名網紅因為在街頭拿針頭對路人惡作劇，並拍下路人驚恐的反應影片引發模仿潮，當地警察曾在一個月內收到145起與針頭攻擊有關的虛假報案，檢察官認為他的影片引發社會恐慌，最後被判入獄6個月。

本名為伊蘭(Ilan M.)的法國27歲男網紅Amine Mojito，於6月大型音樂節活動Fête de la Musique前幾天，發布了他在街頭用針頭注射器對路人惡作劇的影片，後續引發模仿潮與造成社會恐慌。

影片中可看到，Amine Mojito在街上拿著空著的針頭注射器，悄悄靠近路人後假裝注射，把許多路人嚇了一大跳，以為自己被注射了不明物體。

惡作劇影片爆紅後，引發當地頻傳針頭攻擊事件，最後導致Amine Mojito被起訴。檢察官認為他的惡作劇影片，間接或直接導致這些社會現象，求處他15個月刑期，並且緩刑期間得配戴電子腳鐐。

雖然Amine Mojito辯稱，他只是模仿西班牙或葡萄牙網路上看到的惡作劇影片，完全沒有傷害別人的意圖，3日仍被巴黎刑事法院判處12個月刑期，其中6個月緩刑，與1500歐元（約5萬多元）罰金，並被禁止3年內擁有或攜帶任何能攻擊人的武器。

10/06 全台詐欺最新數據

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中語出驚人直呼「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。刑事局6日下午緊急報請新北檢指揮偵辦，目前檢方已經收案指揮，並以「他」字案調查案情。對此，民進黨今（7日）表示，以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首，到違法聚眾滋事、衝撞官邸，乃至攻擊執法人員，如今與黃國昌、民眾黨密切往來的人士又涉及威脅賴清德總統的生命安全，呼籲民眾黨切勿成為社會暴力與仇恨的代名詞。

