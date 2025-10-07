街上針頭亂刺陌生人　男網紅惡作劇爆紅「警狂收145報案」被判刑





▲男網紅因為街頭惡作劇被判刑。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

法國一名網紅因為在街頭拿針頭對路人惡作劇，並拍下路人驚恐的反應影片引發模仿潮，當地警察曾在一個月內收到145起與針頭攻擊有關的虛假報案，檢察官認為他的影片引發社會恐慌，最後被判入獄6個月。

本名為伊蘭(Ilan M.)的法國27歲男網紅Amine Mojito，於6月大型音樂節活動Fête de la Musique前幾天，發布了他在街頭用針頭注射器對路人惡作劇的影片，後續引發模仿潮與造成社會恐慌。

影片中可看到，Amine Mojito在街上拿著空著的針頭注射器，悄悄靠近路人後假裝注射，把許多路人嚇了一大跳，以為自己被注射了不明物體。

惡作劇影片爆紅後，引發當地頻傳針頭攻擊事件，最後導致Amine Mojito被起訴。檢察官認為他的惡作劇影片，間接或直接導致這些社會現象，求處他15個月刑期，並且緩刑期間得配戴電子腳鐐。

雖然Amine Mojito辯稱，他只是模仿西班牙或葡萄牙網路上看到的惡作劇影片，完全沒有傷害別人的意圖，3日仍被巴黎刑事法院判處12個月刑期，其中6個月緩刑，與1500歐元（約5萬多元）罰金，並被禁止3年內擁有或攜帶任何能攻擊人的武器。