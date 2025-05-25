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上完廁所「別急著沖水」！醫師曝6種變化：可能是警訊

▲▼ 免治馬桶,廁所。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲醫師提醒，上完廁所別急著沖水。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

上廁所不只是日常行為，更是健康的「警報器」。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日提醒民眾，上完廁所以後，別急著沖馬桶，排泄物是身體最貼身的健康筆記，定期觀察大小便的型態與變化，有助於早期發現腸胃、泌尿甚至癌症等重大疾病徵兆。

黃軒指出，排便的時間與頻率反映腸道健康。一般健康成人每天排便約1至2次，通常集中在早上或早餐後，若排便頻率突然變動，可能代表腸胃出現異常。他建議，民眾應建立固定如廁習慣，觀察是否有長期便秘或腹瀉情形。

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便秘是另一項常見但易被忽略的警訊。若每週排便少於三次、排便困難、糞便乾硬，即屬便秘。黃軒提醒，長期便秘不僅影響生活品質，更可能與大腸癌或甲狀腺機能低下相關。解決便秘不應單靠瀉藥，而應從飲食、運動與生活作息全面檢討。

▲某女星上廁所都不沖水，馬桶裡都是衛生紙。（廁所示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲醫師提醒，上完廁所別急著沖水。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

相對地，若大便頻繁且呈水狀或糊狀，則需警覺腹瀉問題。黃軒表示，短期腹瀉常見於食物中毒或腸胃炎，但若持續一週以上，則應排除腸道發炎、肝膽疾病或胰臟腫瘤的可能。

除了排便，小便的型態與頻率也不容忽視。夜間頻尿若超過兩到三次，可能與前列腺肥大、泌尿道感染或女性骨盆鬆弛有關。若尿液呈紅茶色、出現血絲，可能是腎結石、膀胱癌或腎癌的警訊，務必盡速就醫確認病因。

尿量的極端變化也可能透露身體警訊。黃軒指出，健康成年人每日尿量約為1000至2000毫升。若出現無尿或尿量異常減少，須警覺腎衰竭或脫水；反之，若尿量明顯增加，則應檢查是否與糖尿病、尿崩症或利尿劑使用有關。

黃軒建議，民眾每週至少觀察一次大小便的形狀、顏色、氣味與數量。若出現異常，應先檢視飲食、水分與生活作息，並於症狀持續兩週以上時儘速就醫。他幽默地表示，「每天與大小便這些『作品』朝夕相處，別急著沖掉，或許正是健康的警訊。」

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