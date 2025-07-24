上海迪士尼「多人隨地抽菸、大小便」　遊客怒斥：尿騷味很明顯

▲上海迪士尼。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海迪士尼有遊客近日反映，多人在園區內忽視公告，隨處抽菸、小便，「很多家長抱著小孩直接就地解放，還看到一個小女孩，直接當眾脫褲在路中間小便。」園區官方無奈回應此事，「我們只能以勸導為主，希望遊客能自覺遵守規定。」

▲園區內多人隨地抽菸。（圖／翻攝自微博）

據《封面新聞》報導，一名遊客馬小姐表示，「我和朋友在5小時的遊玩過程中，目睹了3起兒童隨地小便事件，而成人吸菸的現象則更為普遍。」最讓她感到憤怒的是，一位約60歲的老人，竟帶著看起來5、6歲的孫子，在商店門口的路中間公然小便。

她氣憤直呼，「這種行為實在令人費解，明明不遠處就有廁所！園區內設有廁所和指定吸菸區，但仍有遊客隨地小便，甚至在室內吸菸，這類現象完全歸於，部分遊客的低素質。」

▲有家長抱著小孩小便。（圖／翻攝自微博）

還有遊客抱怨，「有一次，有小孩隨地小便後，清潔阿姨立即進行了清理，園區工作人員只能進行勸導，不可能時刻盯著遊客，更不可能對他們進行罰款。」更令她頭痛的是，炎熱的夏日，讓園區各處尿騷味更明顯。

迪士尼年卡會員莉莉指出，園區已經實施了控菸措施，張貼了禁菸標誌，並明確規定了吸菸區，但仍有遊客無視規則。對於兒童隨地小便的問題，莉莉表示，「園區內廁所也不少，這純粹是個人素質問題，建議引入懲戒機制，違規者拉入黑名單終身不得進園。」

▲▼連玩偶都嫌棄抽菸遊客。（圖／翻攝自微博）

園區工作人員表示，園區嚴格執行《上海市公共場所控制吸菸條例》，並增派了巡查人員，「我們只能以勸導為主，希望遊客能自覺遵守規定，關於小朋友隨地大小便的問題，會反饋到相關的部門，接下來加強公共文明等方面的管理。」

報導指出，今年5月29日起，上海迪士尼樂園已經實施強化控菸措施，已減少24個指定吸菸區，同時全面更新禁菸標示，並加入電子菸符號。

▲上海迪士尼充滿遊客。（圖／CFP）

相關照片影片在陸網引起熱議，「別說隨地抽菸小便了，之前看到家長讓小孩隨地『大便』的，工作人員一旁看著也阻止不了，明明旁邊就是廁所」、「我已經兩年沒買年卡了，一群遊客一言難盡」、「入園搜包整這麼嚴格，為什麼禁菸做不到」、「我也不續年卡了，到處都是菸味，體驗感很差」。