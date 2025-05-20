澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與美國總統川普（Donald Trump）兩度通話後，於17日表示，基輔方面與多方合作夥伴正考慮召開一場包括烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟與英國的高層會議，作為推動俄烏戰爭和平進程的關鍵步驟，地點可能選在土耳其、梵蒂岡或瑞士。

澤倫斯基在首都基輔受訪時指出，他尚未掌握俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與川普通話中提及的「和平備忘錄」具體內容，但他強調「願意審視俄方的提案」，並表示：「一旦我們收到俄方的備忘錄或提案，我們將能依據內容制定自身的願景與目標。」

對於俄方所主張的停火條件——即烏克蘭須全面放棄頓內茨克、盧甘斯克、赫松與札波羅熱等地區，澤倫斯基明確拒絕，重申不會撤軍，亦不接受任何喪失領土主權的協議。他強調，這些地區雖遭俄國聲稱「併吞」，但莫斯科至今並未完全掌控。

在川普與普丁通話前，澤倫斯基曾向川普表達立場，要求在未有烏克蘭參與的情況下，美方不得單方面就俄烏戰爭作出決策。他強調：「對我們來說，這是極為重要的原則問題。」

澤倫斯基的談話顯示，儘管對俄方和平提議保持審慎態度，但基輔並未關閉外交談判的大門，未來是否能推動具體協議，仍待多方協調與共識發展。