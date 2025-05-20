　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與美國總統川普（Donald Trump）兩度通話後，於17日表示，基輔方面與多方合作夥伴正考慮召開一場包括烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟與英國的高層會議，作為推動俄烏戰爭和平進程的關鍵步驟，地點可能選在土耳其、梵蒂岡或瑞士。

澤倫斯基在首都基輔受訪時指出，他尚未掌握俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與川普通話中提及的「和平備忘錄」具體內容，但他強調「願意審視俄方的提案」，並表示：「一旦我們收到俄方的備忘錄或提案，我們將能依據內容制定自身的願景與目標。」

對於俄方所主張的停火條件——即烏克蘭須全面放棄頓內茨克、盧甘斯克、赫松與札波羅熱等地區，澤倫斯基明確拒絕，重申不會撤軍，亦不接受任何喪失領土主權的協議。他強調，這些地區雖遭俄國聲稱「併吞」，但莫斯科至今並未完全掌控。

在川普與普丁通話前，澤倫斯基曾向川普表達立場，要求在未有烏克蘭參與的情況下，美方不得單方面就俄烏戰爭作出決策。他強調：「對我們來說，這是極為重要的原則問題。」

澤倫斯基的談話顯示，儘管對俄方和平提議保持審慎態度，但基輔並未關閉外交談判的大門，未來是否能推動具體協議，仍待多方協調與共識發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了
40歲女騎士接孩下課遭暴衝車撞飛亡！！兒癡等卻接噩耗
撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷
三峽翁暴衝前1分鐘影片曝　轉彎卡分隔島、撞後車疾駛離開
今午後雨最大　下波鋒面報到時間曝
拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人
川普通話普丁2小時！宣布俄烏將立即開始談判

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

脫歐9年後破冰　英國、歐盟攜手強化國防與貿易合作

澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

熱線川普2小時後　普丁：將與烏克蘭就和平備忘錄展開合作

「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

川普通話普丁2小時！宣布俄烏將立即開始談判　梵蒂岡願意主持和談

日2少女「被騙當性奴」！10天下海賣淫100次　從車內激戰到摩鐵

日本水族館驚現「深海小香腸」　飼養員揭真相：是罕見魚卵

22歲小模慘死家門口！「假送貨員」連開多槍逃逸　監視器畫面曝

色狼闖進家「想性侵5歲女童」　泰母抄熨斗打到他頭破濺血逃命

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

脫歐9年後破冰　英國、歐盟攜手強化國防與貿易合作

澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

熱線川普2小時後　普丁：將與烏克蘭就和平備忘錄展開合作

「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

川普通話普丁2小時！宣布俄烏將立即開始談判　梵蒂岡願意主持和談

日2少女「被騙當性奴」！10天下海賣淫100次　從車內激戰到摩鐵

日本水族館驚現「深海小香腸」　飼養員揭真相：是罕見魚卵

22歲小模慘死家門口！「假送貨員」連開多槍逃逸　監視器畫面曝

色狼闖進家「想性侵5歲女童」　泰母抄熨斗打到他頭破濺血逃命

脫歐9年後破冰　英國、歐盟攜手強化國防與貿易合作

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

公司天天開會還愛用AI？統計研究警告：無效開會小心拖垮企業！

備戰夏季電價！專家點名「隱形吃電獸」　3招助攻省荷包

枕頭套要定期換！「5個日常壞習慣」讓痘痘冒不停

王文洋送女大生限量柏金包　「特殊要求」加碼送Cartier戒指

三峽翁暴衝釀3死　被爆5年前衝人行道撞母嬰

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

國際熱門新聞

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

偷吃毒梟的女人！33歲名DJ遭行刑式槍決

13種高薪工作「AI也搶不走」

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

川普曝俄烏將開始談判　梵蒂岡願意主辦

日少女「被騙當性奴」！從車內激戰到摩鐵

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

赴日注意！日本擬調漲出國稅

「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

不只割地！俄羅斯和談「停火要求」曝光

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

肯爺老婆「漁網胸罩」2點全露吃冰

又是中國人　偷爬富士山「po文求救」

更多熱門

相關新聞

熱線川普2小時後　普丁：將與烏克蘭就和平備忘錄展開合作

熱線川普2小時後　普丁：將與烏克蘭就和平備忘錄展開合作

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日表示，在與美國總統川普通話逾兩小時後，雙方達成共識，俄方已準備與烏克蘭就一份「備忘錄」展開合作，以勾勒出未來「可能」達成和平協議的立場，並為停火建立基礎。

拜登罹患惡性前列腺癌　民主黨危機中的意外「防火牆」

拜登罹患惡性前列腺癌　民主黨危機中的意外「防火牆」

川普曝俄烏將開始談判　梵蒂岡願意主辦

川普曝俄烏將開始談判　梵蒂岡願意主辦

許淑華承諾南投焚化廠一定做到全國最嚴謹

許淑華承諾南投焚化廠一定做到全國最嚴謹

美俄今晚10時通話　英德法籲無條件停火

美俄今晚10時通話　英德法籲無條件停火

關鍵字：

澤倫斯基俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭美國歐洲英國梵蒂岡

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

最新畫面曝光！三峽3女學生斑馬線上遭撞擊

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

黃仁勳「明牌背板」又來了　11家大廠被強調

快訊／現場畫面曝！北大國小旁汽車暴衝4命危　多名學童躺地CPR中

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

即／《百劍討妖傳綺譚》團隊致歉

天蠍才第3！最容易內耗星座排行榜公開

更多

最夯影音

更多

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面