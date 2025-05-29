私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

▲原PO害羞直呼，除毛後小便容易沿著大腿流下去。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「和男朋友為此吵架！」一名妹子透露，把私密處的毛都除掉後，不僅男友喜歡，她也愛上光溜溜的感覺，不過小便時卻令她感到困擾，「如果沒有用力一點的話，尿液會沿著大腿流下」，小倆口甚至為了這狀況而吵架。文章曝光後，不少網友直呼很正常，「還可能尿尿尿到鞋子！」

一名女網友在Dcard表示，自從嘗試用熱蠟除掉私密處的毛後，光溜溜的感覺讓她頗為滿意，加上男友也喜歡，因此原PO定期會去除毛，但如廁時有個狀況，「小便時不知道為什麼都會偏一邊？」

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原PO害羞直呼，如果小便沒有用力一點，尿液就會沿著大腿流下去，也就是說，只要她一不注意就很容易在馬桶蓋上流下尿液。

除毛前，原PO自認是個毛量多的人，以前並不曾會這樣，如今還為此跟男友吵起來，因此崩潰求問，女孩們是否也遇過類似狀況呢？

文章曝光後，不少妹子都直呼正常，「我也有除，蠻正常的」、「正常！陰毛除了保護之外，還有引導尿液的作用」、「我都尿大力一點，起來時擦一下就好」、「真的會！身邊好多人包含我都全除...都有這個困擾，還可能尿到鞋子」、「這是正常的，尿尿時把屁屁二邊的肉肉掰開點再坐上座墊，上半身往前傾一點，這樣尿液就比較不會流到大腿了」、「我的除毛師說一字鮑的女生尿尿才會亂噴問題，蝴蝶鮑就不會有這個困擾」、「除毛的技師跟我說，可以捲一個衛生紙捲，尿的時候順著衛生紙捲尿就好了」。

留言串中，也有熱蠟師熱心解惑，因為除完毛沒有毛引流尿的關係，會亂流是正常的。

懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，「陰毛」為私密處第一線與外界隔絕的保護層，可以阻擋汙垢、皮屑及有害微生物，再加上毛囊會產生皮脂，實際上具有防止細菌繁殖、預防感染的作用。因生殖器周圍的皮膚較為脆弱，因此陰毛的生長就像保護罩般，能減少過度摩擦、避免受傷，另也起到保溫生殖器的效果。

針對女網友的困擾，呂謹亨表示，有些人的尿液本來就會順著尿道口附近的細毛往下流，因此在除光毛髮後的確可能出現亂噴的情況。若使用的是雷射除毛，雷射的高能量如果打到尿道口黏膜，甚至會出現排尿困難的情形。

關於有人除完毛尿會亂噴，有些人卻不會？對此，台北粹究美學診所曾衛教指出，可能與本身外陰組織較厚實，陰唇閉合過密有關，導致尿液不進入縫隙內，而是直接沿著外陰部表面流竄；也可能是較粗暴的除毛方式致使陰部組織腫脹；或使用蹲式馬桶、抬臀排尿，尿尿力道過大或尿量較多時都會發生。建議選擇坐式馬桶、或以手指將陰唇撥開再排尿，另也可拿衛生紙將私密部位輕輕往後壓等，防止除毛後尿尿亂滴。