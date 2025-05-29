　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

▲私密處示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO害羞直呼，除毛後小便容易沿著大腿流下去。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「和男朋友為此吵架！」一名妹子透露，把私密處的毛都除掉後，不僅男友喜歡，她也愛上光溜溜的感覺，不過小便時卻令她感到困擾，「如果沒有用力一點的話，尿液會沿著大腿流下」，小倆口甚至為了這狀況而吵架。文章曝光後，不少網友直呼很正常，「還可能尿尿尿到鞋子！」

一名女網友在Dcard表示，自從嘗試用熱蠟除掉私密處的毛後，光溜溜的感覺讓她頗為滿意，加上男友也喜歡，因此原PO定期會去除毛，但如廁時有個狀況，「小便時不知道為什麼都會偏一邊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO害羞直呼，如果小便沒有用力一點，尿液就會沿著大腿流下去，也就是說，只要她一不注意就很容易在馬桶蓋上流下尿液。

除毛前，原PO自認是個毛量多的人，以前並不曾會這樣，如今還為此跟男友吵起來，因此崩潰求問，女孩們是否也遇過類似狀況呢？

文章曝光後，不少妹子都直呼正常，「我也有除，蠻正常的」、「正常！陰毛除了保護之外，還有引導尿液的作用」、「我都尿大力一點，起來時擦一下就好」、「真的會！身邊好多人包含我都全除...都有這個困擾，還可能尿到鞋子」、「這是正常的，尿尿時把屁屁二邊的肉肉掰開點再坐上座墊，上半身往前傾一點，這樣尿液就比較不會流到大腿了」、「我的除毛師說一字鮑的女生尿尿才會亂噴問題，蝴蝶鮑就不會有這個困擾」、「除毛的技師跟我說，可以捲一個衛生紙捲，尿的時候順著衛生紙捲尿就好了」。

留言串中，也有熱蠟師熱心解惑，因為除完毛沒有毛引流尿的關係，會亂流是正常的。

懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，「陰毛」為私密處第一線與外界隔絕的保護層，可以阻擋汙垢、皮屑及有害微生物，再加上毛囊會產生皮脂，實際上具有防止細菌繁殖、預防感染的作用。因生殖器周圍的皮膚較為脆弱，因此陰毛的生長就像保護罩般，能減少過度摩擦、避免受傷，另也起到保溫生殖器的效果。

針對女網友的困擾，呂謹亨表示，有些人的尿液本來就會順著尿道口附近的細毛往下流，因此在除光毛髮後的確可能出現亂噴的情況。若使用的是雷射除毛，雷射的高能量如果打到尿道口黏膜，甚至會出現排尿困難的情形。

關於有人除完毛尿會亂噴，有些人卻不會？對此，台北粹究美學診所曾衛教指出，可能與本身外陰組織較厚實，陰唇閉合過密有關，導致尿液不進入縫隙內，而是直接沿著外陰部表面流竄；也可能是較粗暴的除毛方式致使陰部組織腫脹；或使用蹲式馬桶、抬臀排尿，尿尿力道過大或尿量較多時都會發生。建議選擇坐式馬桶、或以手指將陰唇撥開再排尿，另也可拿衛生紙將私密部位輕輕往後壓等，防止除毛後尿尿亂滴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星認拍吻戲會伸舌頭　楊銘威震驚：還可以這樣
雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找
男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關
《鬼娃恰吉》侏儒演員逝世！家人證實了
NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧
開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛
法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

台電內柵加壓站施工　桃園大溪、復興2區2633戶6/4停水

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找

端午連假明登場「國道防11處地雷」　國5恐連塞11小時

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

台電內柵加壓站施工　桃園大溪、復興2區2633戶6/4停水

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

25萬人注意！00918配0.7元　6／19除息

《鬼娃恰吉》侏儒演員驚傳過世！晚年淒涼捲性醜聞　姪女證實：人生已謝幕

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

【好窩心鴨】成群小鴨田邊亂竄　女子緊急救援超暖心！

生活熱門新聞

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

女友生出「混血黑寶寶」...爆肝工程師哭了

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

台大學霸打造毒品電商帝國！她揭1細節：PChome哭了

他抓包家寧「自爆拗Andy錢」　網怒見關鍵人：真的沒毛病

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

政大生看新聞才知被偷拍！色狼2度被判刑

政大生看新聞才知被偷拍！色狼2度被判刑

一名自稱是政治大學校友的男子李順斌(24歲)，去年因在性別友善廁所偷拍學生，手機內藏近百部影片，去年底被判刑4月；另名受害女大生則是在新聞報導後，知曉自己也是受害者之一，報警提告，法院同樣依妨害性隱私及不實性影像罪，判處李男4月有期徒刑，得易科罰金。

上完廁所「別急著沖水」！6變化恐是警訊

上完廁所「別急著沖水」！6變化恐是警訊

男友躺腿上「超暖1句話」　妹子丟臉想分手！網傻

男友躺腿上「超暖1句話」　妹子丟臉想分手！網傻

女生都懂！一開廁所門「最怕看到紅酒咖哩」

女生都懂！一開廁所門「最怕看到紅酒咖哩」

把防狼噴霧誤當消毒酒精　速食店廁所狂噴害慘客人

把防狼噴霧誤當消毒酒精　速食店廁所狂噴害慘客人

關鍵字：

私密處除毛尿尿小便亂流廁所

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面