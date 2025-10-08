上機才被告知沒素食餐　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」意外噎死

▲吃素男子登機後，才被告知沒有素食餐點。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名85歲男乘客搭乘卡達航空時，突然被告知沒有提供他原本預定的素食餐點，讓茹素的他被迫吃一般含肉飛機餐，沒想到他用餐時，不小心被一塊食物噎住，後來不治身亡。

英國《獨立報》報導，預計從洛杉磯飛往卡達首都杜哈市(Doha)的85歲男子賈亞維拉(Asoka Jayaweera)，2023年6月23日搭乘卡達航空，然而搭乘航班時，卻因為飛機餐導致意外，於8月3日身亡。

死者兒子蘇利亞(Surya)控訴，身為素食者的父親當初明明預訂了素食餐，飛行途中卻被空服員告知沒有素食餐點，只能提供他一般飛機餐，並且建議他「盡量吃肉以外的食物」，結果他用餐一半突然被食物噎住。

航空公司以當時正飛行在北極圈上空為由，飛機無法緊急降落，然而家屬反駁，他們查閱飛行紀錄發現，飛機當時其實飛在美國威斯康辛州上空，認為飛機明明就可以降落，讓有醫療緊急狀況的父親可以更快就醫。

當飛機最後在蘇格蘭愛丁堡降落時，賈亞維拉已經陷入昏迷長達3個多小時，送醫後持續在加護病房接受治療，於8月3日因吸入性肺炎被宣告身亡。家屬近來決定對航空公司追究責任並且求償，已正式提出控訴，航空公司目前暫未對外回應事件，案件正在審理中。