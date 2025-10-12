泰軍深夜在邊境播恐怖音樂　40柬士兵「以為撞鬼」嚇瘋逃竄

▲柬埔寨村民指控，被泰軍的恐怖音樂騷擾到無法安眠。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰柬爆發大規模邊境衝突，目前仍處緊張局勢，泰方要求居住在泰國主張領土上的柬國民眾遷移，才願重啟談判。但柬方堅持柬埔寨人民本就擁有合法居住權，雙方陷入膠著。泰國11日晚間展開心理戰術，於該爭議區的邊境對面，透過大型音響設備播放恐怖音樂、狗吠聲及淒厲尖叫聲，意圖干擾柬埔寨士兵。報導指稱，目前有部分士兵已被嚇到落荒而逃。

根據Khaosod報導，泰柬雙方對於爭議地區始終抱有不同主張。柬埔寨認為，泰國所謂的「爭議區域」實際位於柬國班迭棉吉省烏祖縣勝利村範圍內，早在2000年《柬泰陸地邊界諒解備忘錄》簽署之前，就有柬國公民在該地區長期居住耕種，這些居民並非入侵者，而是合法的當地住民。但泰國堅稱這是泰方領土，要求盡快撤離。

泰國軍方已對該區域劃下最後通牒，要求柬埔寨人民10月10日前撤離，但是目前期限已過，柬方仍不願配合。

泰軍指揮官甘·瓊帕朗帶領部隊駐守在與柬埔寨班迭棉吉省相鄰的泰國沙繳府邊境，他們11日晚間11時改採心理戰術，動用軍用擴音車輪流播放各種令人毛骨悚然的恐怖音效，包括鬼魅般的背景音樂、深夜狗嚎聲以及讓人不寒而慄的慘叫聲響，企圖迫使柬埔寨人民與士兵撤離泰國主權領土。

報導指出，這項「非傳統戰術」收到顯著成效，部分柬埔寨士兵在聽到這些詭異聲響後，出現明顯驚恐反應，甚至有人因過度緊張而選擇逃離現場。而整夜的音響轟炸也讓邊境區域的柬方人員和當地民眾都陷入恐慌狀態，許多人徹夜難眠。

甘·瓊帕朗事後在臉書上發文表示，「早就說過今晚不會讓你們好睡，現在柬埔寨士兵和那些入侵沙繳府邊境的傢伙都嚇破膽了，大概有40個人沿著道路狂奔逃竄，整晚都很精彩。」