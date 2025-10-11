柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

▲凱威同時網戀六名婦人，騙走超過6千萬，警方逮在台共犯11人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接擭報案，有六名女子因為網戀遭到詐騙合計6千多萬元，甚至連房產都被拿去抵押，警方發現台灣一名替六名被害女子辦理房貸設定的嫌犯，原來與柬埔寨的詐騙機房合作，聯手將房子設定貸款，得手現金後再以虛擬貨幣的方式轉給位於柬埔寨的詐騙機房成員分贓，六名被害人報案後得知，原來網戀的男網友都以「凱威」當作化名，但清醒時早已被騙光積蓄。

北市刑大偵五隊調查，有六名中年婦人，因為在網路上陷入網路熱戀，陸續將身上的錢轉給對方，平均一人現金支付超過8百萬元，只要現金不足就會被男網友要求拿房產抵押，且由44歲的王姓男子出面，自稱是貸款公司高階經理，擔心被發現，每棟房子只向銀行貸取2百萬元的金額。

貸款出來之後，再將款項交給王姓男子，由王姓男子轉買成虛擬貨幣，並打給位於柬埔寨的詐騙集團成員進行分贓，王則每次先扣除百分之九的利潤，因為六名女子有三名已婚，因此不敢告知丈夫，其他三名女子也不敢告知家人，但最後因為被騙光積蓄才因此曝光。

警方獲知後立刻動員逮人，逮捕王姓男子在內的涉案成員共計11人，並且當場查扣60萬餘元及虛擬貨幣總價值200萬餘元，並向法院聲請不動產裁定扣押，總計達3200萬餘元，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送士林地方檢察偵辦，並聲請羈押禁見獲准。

警方清查，被騙的六名婦人，平均年紀從57歲至74歲不等，直到報案才得知相戀的男網友都是以「凱威」當作化名，警方也查出，詐騙集團經營戀愛詐騙至少三個月，每天以噓寒問暖的方式給婦人慰藉，再以不同藉口要婦人掏錢，警方也呼籲民眾切勿相信網友柔情攻勢，以免上當受騙。