15歲少女教室內「遭2學長集體性侵」！　大馬議員：應恢復鞭打體罰

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名少女在教室遭到2名學長性侵得逞。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞馬六甲一所中學日前驚爆集體性侵案，4名17歲男學生涉嫌在校園教室內聯手性侵一名國三女學生，其中2人性侵，另2人則分工在場把風和錄影，事後還將影片分享，導致不雅影片在學生間流傳，直到被老師發現才曝光。警方11日證實，4名涉案嫌犯已全數逮捕，而教育部也承諾，絕不姑息。

綜合馬來西亞媒體報導，受害的15歲女學生10月2日下課返回教室拿取資料時，遭到2名學長強制性侵，而另外2名男學生雖未參與性侵，但其中一人協助錄影，另一人則在樓梯口把風，行為惡劣。

更令人髮指的是，4名嫌犯在犯案後竟將性侵影片互相傳閱，甚至還將影片外流。學校老師意外發現影片內容後，立刻通報受害女學生的母親，而被害人母親則也隨即帶女兒報警，並就醫驗傷。

4名嫌犯原本下月要接受馬來西亞教育文憑考試，但警方已於10日逮捕4人，並申請延押，以協助調查。

由於事發後，受害女學生情緒遭受巨大衝擊，出現恐懼、焦慮等反應，也不敢回學校上課，目前仍在醫院接受身體治療，同時也在專業心理師協助下進行心理輔導。

教育部長法迪娜在臉書發表聲明強調，「教育部絕不姑息旗下所有學府存在的任何不當性行為問題，必須對涉案者採取最嚴厲行動，不會包庇任何人。」她已下令學校、縣教育局和州教育局全力配合警方調查，並要求州教育局主任立即採取行動改善校園安全措施。

有議員更呼籲教育部恢復體罰制度，讓老師重新擁有鞭打權，才能教導學生明辨是非。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

10/11

根據教育部最新統計，115學年一般大學寄存名額為8校、452名，寫下近4年新低，但技專校院寄存名額為36校、3077個名額，卻仍然維持高檔，也是6年內第三度超過3千名，其中私立技專校院寄存名額不僅逆勢上漲，更占總數的93%。專家分析，主要是社會氛圍與家長觀念造成，導致就讀普通高中人數超過技高，達到約9比7，但事實上，台積電也需要來自科大的技高生。

