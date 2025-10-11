14歲少女「手機被老師沒收」！　才知她遭亂倫狼父性侵15次

▲少女2年多內遭親生父親性侵15次。示意（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名14歲少女因違規攜帶手機到校被沒收，老師要求通知家長前來領取，沒想到因此意外戳破一樁持續2年的家庭性侵慘案。少女在輔導老師進一步關切後，才終於吐露自己遭到親生父親性侵15次的悲慘遭遇，老師隨即協助通報。

綜合馬來西亞媒體報導，14歲受害少女9月22日因將手機帶進學校，遭到老師沒收，沒想到意外曝光這起亂倫案。當時校方依規定要求她通知家長到校取回手機，但少女卻告訴老師自己與祖父同住，並非與父母同居。

這個情況引起輔導老師的注意，在進一步關懷詢問下，少女才卸下心房，哭訴自己長期遭受生父性侵的痛苦經歷。

少女向輔導老師透露，從2022年開始，40歲的生父便會趁家中無人時對她伸出魔爪，2年多來總計遭到性侵15次，最後一次犯案時間發生在今年初的臥房內。由於長期承受心理創傷，少女對於部分犯案細節已經記憶模糊。

校方獲悉後，立即啟動危機處理機制，第一時間通報當地社會福利局介入調查。福利局調查人員隨即陪同受害少女前往醫院驗傷並進行身體檢查，同時向警方正式報案，揭發這名禽獸父親的犯行。

警方調查發現，受害少女的家庭成員包含40歲生父、繼母以及18歲姊姊等4人。少女的親生母親已於2017年因糖尿病併發症過世，失去母親保護的她，反而成為生父洩慾的對象。

涉案的40歲生父在9月24日遭到警方逮捕，經過偵訊後目前已交保。警方表示，預計等到10月17日檢察機關取得受害少女完整驗傷報告後，才能對嫌犯做出進一步的法律行動。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。