畫面曝光！菲律賓控中國海警船發射水砲、蓄意衝撞菲船

菲律賓海岸防衛隊12日指控，中國一艘海警船當日上午朝菲律賓漁業局公務船發射水砲且蓄意衝撞船尾，造成菲律賓船隻結構輕微受損。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）稍早透過社群平台X發布事發當下的影片與照片。
法新社報導，根據菲律賓的說法，這起事件發生在南海中業島（Thitu Island）附近，就在12日上午9時15分左右，中國海警船朝菲律賓漁業局巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）發射水砲，並在短短3分鐘之後，同一艘中國海警船蓄意衝撞菲國船隻船尾。
菲律賓海岸防衛隊表示，在事件發生後，菲律賓船隻輕微結構性損壞，但所幸船上人員沒有受傷，並稱菲律賓不會被這些霸凌手段、侵略行動恫嚇或驅離。中國駐馬尼拉大使館尚未針對此事做出回應。
與此同時，根據陸媒界面新聞消息，中國海警局新聞發言人劉德軍針對這起事件表示，菲律賓3002、3003號公務船是在未經中國政府允許的狀態下，非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域，菲3003船無視中方多次嚴正警告，危險接近中方正常維權執法的海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。
劉德軍稱，中國海警依法對菲律賓船隻採取管控措施並予以堅決驅離，現場操作專業規範、合理合法，菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定，「我們正告菲方立即停止侵權滋擾。中國海警將依法在中國管轄海域開展維權執法活動」。
