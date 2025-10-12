34年沒剪指甲！越南畫家指甲近6公尺「照常作畫」　親曝原因

▲一名越南畫家已經34年沒有剪過指甲。（翻攝自guinnessworldrecords）



圖文／鏡週刊

金氏世界紀錄近日公布全球雙手指甲最長男性，一名越南藝術家成為新任紀錄保持人，他左手指甲總長度共388.85公分、右手205.6公分，共計594.45 公分，其中左手拇指最長為127.5 公分，不過這並不影響他包含作畫、騎機車和換衣服等日常生活，他表示最感謝妻子，「她真的是個英雄。」

根據金氏世界紀錄報導，該名男子是定居在越南南定省（Nam Định）的藝術家劉公賢（Lưu Công Huyền）。從圖中可見，劉公賢的指甲又長又彎，旋轉盤繞，並且由於劉公賢日常使用油漆作畫，指甲上早已經沾滿油漆的顏色，宛若指甲彩繪。

▲一名越南畫家已經34年沒有剪過指甲。（翻攝自guinnessworldrecords）



報導指出，劉公賢34年前就不再剪指甲，因為他想和父親一樣成為薩滿（與靈界溝通的智者、靈媒），雖然後來在父親的勸說下，他放棄成為薩滿的志願，不過指甲仍然成為他生命的一部分，他表示只要剪指甲，自己就會感到非常不舒服，甚至身心俱疲。如果生活中難免遇到指甲斷裂的時候，他會將斷裂的指甲撿起來，放進客廳的櫥櫃中收好。

劉公賢分享自己如何保養指甲，首先是盡量不要碰水，因為一旦弄濕，指甲會變軟，甚至整片脫落，所以只要遇到下雨天，他會盡力保持乾燥。他也會避免在人多的地方被碰撞，工作上如果需要到高處作畫，劉公賢會小心翼翼爬上鷹架，再小心下來，他還提到，每天換衣服或睡覺時，也都得萬分注意，才能避免壓到或折斷指甲。

對於劉公賢成為新任金氏世界紀錄保持人，家人都替他感到高興，劉公賢感謝妻子，他指出，雖然鄰居和朋友常勸太太「叫你老公剪掉那指甲吧，太麻煩了！」但是只要自己選擇留下指甲，妻子就願意支持他的決定，「沒有她這樣支持我的人，我不可能維持得這麼好。她真是個英雄，什麼都幫我。」



