　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

技專校院「寄存名額3077個」處高檔　專家：台積電也需要科大生

▲大同大學利用AI電眼辨識為垃圾違規丟棄案件，省時省力。（圖／大同大學提供）

▲社會普遍認為普高未來出路比技高好，但專家指出，技高出路不差，至少水電工不會被AI取代。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部最新統計，115學年一般大學寄存名額為8校、452名，寫下近4年新低，但技專校院寄存名額為36校、3077個名額，卻仍然維持高檔，也是6年內第三度超過3千名，其中私立技專校院寄存名額不僅逆勢上漲，更占總數的93%。專家分析，主要是社會氛圍與家長觀念造成，導致就讀普通高中人數超過技高，達到約9比7，但事實上，台積電也需要來自科大的技高生。

教育部推出寄存名額制度，大專校院可根據自身招生狀況評估申請寄存減招名額。根據教育部公布115學年度主動寄存招生名額，一般大學共有8校、452名，為4年來新低，其中公立大學2校寄存217名，私立大學6校寄存235名，校數去年16校少了一半，寄存總數更比去年615名減少近三成。但公私立大學寄存名額呈現相反走勢，私校2年來減少9成，但公立大學則大增超過7倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，在技專校院部分，115學年共有36校、3077名寄存名額，為6年來第三度超過3千名，其中公立5校寄存209名，私立31校寄存2868名，比114年增加449名，也是連續6年寄存名額都在2千名以上。

▲▼根據教育部統計，今年技專校院仍有36校寄存3077名額，仍維持高檔，其中私立技專校院占比最多。（圖／教育部提供）

▲115學年技專校院仍有36校寄存3077名額，仍維持高檔，其中私立技專校院占比偏高。（圖／教育部提供）

對於一般大學寄存名額大減，但技專校院卻維持高檔，大學問網站執行長魏佳卉表示，一般大學名額減少，主因是學費貼補政策及就業取向導致選系不選校，私校也快速調整招生策略，同時也反映出少子化之後，學生與家長仍是「先公立後私立、先普高後技高」的傾向。

魏佳卉進一步指出，由於家長與社會氛圍，普遍認為就讀一般高中比技術型高中出路好，所以從114、115學年，普高與技高的高三學生數比例約9比7，加上技高學生可以報考學測，以及政府對私校的學費補貼政策，導致考生不斷往私立大學傾斜，恐怕明年報考統測人數會跌破7萬人。

「技高不如普高是刻板印象」，魏佳卉強調，就算是台積電，也需要製程產線工程師，這些工程師很大比例來自明新科大、龍華科大等科技大學，年薪也是破百萬，薪資高於一般大學非理工科系學生，但由於國內生源不足，導致科大尋找境外生，而且「水電工不會被AI取代」，念技職更有一技之長，家長與學生的觀念要改變，教育部也要用力宣導鼓勵，以免出現人才斷層。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對中祭100%關稅！加密貨幣市場血洗　180億美元一夜蒸
赴日注意！遇陌生人突轉帳1萬日圓　警揭恐怖下場
北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔
幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌
花132元爽中200萬！「全鎮找發票」見面問：是不是你中獎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買新鞋被罵哭、搬離家又像坐牢　小資女淚崩：面對母親，不敢幸福

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

技專校院「寄存名額3077個」處高檔　專家：台積電也需要科大生

獨／大學取回招生名額僅2%「變實質減招」　還有3萬寄存教育部

4星座發了！　財運超旺

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

遊日本注意！他曝遇陌生人突轉帳1萬日圓　警方揭恐怖下場

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

連假壓軸車潮上路「11處國道易塞」　國5北上要7倍時間

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

買新鞋被罵哭、搬離家又像坐牢　小資女淚崩：面對母親，不敢幸福

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

技專校院「寄存名額3077個」處高檔　專家：台積電也需要科大生

獨／大學取回招生名額僅2%「變實質減招」　還有3萬寄存教育部

4星座發了！　財運超旺

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

遊日本注意！他曝遇陌生人突轉帳1萬日圓　警方揭恐怖下場

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

連假壓軸車潮上路「11處國道易塞」　國5北上要7倍時間

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產　回憶恐消失網曝不碰法律地雷

長者走路不穩竟因「早餐蛋白赤字」　醫示警肌少症隱形危機

買新鞋被罵哭、搬離家又像坐牢　小資女淚崩：面對母親，不敢幸福

川普對中祭100%關稅！加密貨幣市場血洗　180億美元一夜蒸發

北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場　網怒洗Google評價剩1星

處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

棒打釀酒人怪物新秀！　鈴木誠也開轟追平大谷翔平與松井秀喜一紀錄

技專校院「寄存名額3077個」處高檔　專家：台積電也需要科大生

她家麥田突降巨大不明物體！NASA設備突現德州農地　民眾全程目擊

加薩和平峰會前夕　卡達外交官「赴會途中翻車」釀3死2傷

【洞洞鞋危機】北捷手扶梯卡洞洞鞋　突停擺多人跌倒受傷

生活熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

轉乘機捷別再從北車！達人實測這站快3倍

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

高鐵寧靜車廂爭議！交通部官員說話了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人：正常吧

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

遊日本注意！他曝遇陌生人突轉帳1萬日圓　警方揭恐怖下場

更多熱門

相關新聞

獨／大學取回招生名額僅2%「變實質減招」　還有3萬寄存教育部

獨／大學取回招生名額僅2%「變實質減招」　還有3萬寄存教育部

根據教育部110至115學年統計資料，大專校院6年來共取回830名寄存招生名額，其中115學年為208名，創下6年來新高，但目前仍有約3萬寄存名額，取回占比不到3%，變成實質減招。教育部表示，取回名額需評估招生情形並衡酌因應政策或人才培育計畫專班需求等因素，且經教育部核定，但受少子化影響，學校申請取回招生名額比例偏低。

王義川要校園禁抖音　王世堅：政界玻璃心

王義川要校園禁抖音　王世堅：政界玻璃心

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

蘇怡寧「一人一信給總統」！曝家長心聲

蘇怡寧「一人一信給總統」！曝家長心聲

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇

關鍵字：

寄存名額少子化教育部普高技高魏佳卉

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面