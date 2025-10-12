技專校院「寄存名額3077個」處高檔　專家：台積電也需要科大生

▲社會普遍認為普高未來出路比技高好，但專家指出，技高出路不差，至少水電工不會被AI取代。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部最新統計，115學年一般大學寄存名額為8校、452名，寫下近4年新低，但技專校院寄存名額為36校、3077個名額，卻仍然維持高檔，也是6年內第三度超過3千名，其中私立技專校院寄存名額不僅逆勢上漲，更占總數的93%。專家分析，主要是社會氛圍與家長觀念造成，導致就讀普通高中人數超過技高，達到約9比7，但事實上，台積電也需要來自科大的技高生。

教育部推出寄存名額制度，大專校院可根據自身招生狀況評估申請寄存減招名額。根據教育部公布115學年度主動寄存招生名額，一般大學共有8校、452名，為4年來新低，其中公立大學2校寄存217名，私立大學6校寄存235名，校數去年16校少了一半，寄存總數更比去年615名減少近三成。但公私立大學寄存名額呈現相反走勢，私校2年來減少9成，但公立大學則大增超過7倍。

不過，在技專校院部分，115學年共有36校、3077名寄存名額，為6年來第三度超過3千名，其中公立5校寄存209名，私立31校寄存2868名，比114年增加449名，也是連續6年寄存名額都在2千名以上。

▲115學年技專校院仍有36校寄存3077名額，仍維持高檔，其中私立技專校院占比偏高。（圖／教育部提供）

對於一般大學寄存名額大減，但技專校院卻維持高檔，大學問網站執行長魏佳卉表示，一般大學名額減少，主因是學費貼補政策及就業取向導致選系不選校，私校也快速調整招生策略，同時也反映出少子化之後，學生與家長仍是「先公立後私立、先普高後技高」的傾向。

魏佳卉進一步指出，由於家長與社會氛圍，普遍認為就讀一般高中比技術型高中出路好，所以從114、115學年，普高與技高的高三學生數比例約9比7，加上技高學生可以報考學測，以及政府對私校的學費補貼政策，導致考生不斷往私立大學傾斜，恐怕明年報考統測人數會跌破7萬人。

「技高不如普高是刻板印象」，魏佳卉強調，就算是台積電，也需要製程產線工程師，這些工程師很大比例來自明新科大、龍華科大等科技大學，年薪也是破百萬，薪資高於一般大學非理工科系學生，但由於國內生源不足，導致科大尋找境外生，而且「水電工不會被AI取代」，念技職更有一技之長，家長與學生的觀念要改變，教育部也要用力宣導鼓勵，以免出現人才斷層。