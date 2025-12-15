　
「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭

▲▼餐廳,點餐,服務生,女服務生,小費。（圖／CFP）

▲原PO不滿31日休假被打槍。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

只要遇到熱門節慶，很多服務業都會公告禁休！一名員工抱怨，想請12月30、31日特休，卻被店長以「全店禁休」為由拒絕，讓她怒問「為什麼不能用特休？」文章一出，網友意見兩極，「理在妳這，但往後會更難過」、「雇主無權限制特休」。還有暖心老闆感嘆，「我自己下去做，現在留人不容易」。

一名女網友在Threads表示，她傳訊息詢問店長，12月30、31日已安排事情，希望這兩天想請特休，結果對方回覆「31日全店禁休」，因此無法准假。對此，原PO坦言無法理解，「有誰可以跟我說一下為什麼不能用特休？」

底下網友熱議，「12／31要幫妳講話都很難，跳槽去跨年可以休息的公司做吧」、「如果想要休跨年，真的不要做服務業」、「當然可以休，但還是建議妳換工作，每個工作都有淡旺季，像會計也會避開報稅月出國，妳可以休假，只是會被列為不能同甘共苦的人」、「於情，班都排好了，妳這樣請會很討人厭；於理，妳的確有權利請特休」、「出社會十年給妳的建議，用勞基法去爭取休假 理跟法妳會贏，但往後漫長的職涯，妳會很痛苦」、「這個時候就要改請病假」。

也有人感嘆，「服務業悲歌，其實用特休，雇主不能限制員工，建議直接給他開天窗，然後檢舉他，這種爛風氣真的要改」、「12/31忙得要死，店長也不會多給錢，想請特休還要被靠北」、「公司也是說禁休31日，但我照樣用特休」、「無期限支持以後國定假日任何服務業都不要營業」。

有老闆曝看法，「我有3個正職員工，兩個都放12/31，我親自自己下去做！現在留人不容易，當然能配合我的 ，我也願意多給獎金，但不強求」、「我直接店休，大家都去玩吧」。

毒駕奪命！妻買菜「手機打不通」　老公求協尋接噩耗崩潰
艾怡良「全露畫面」網看傻！處女秀太敢演
快訊／20歲男越級駕駛大型重機　墜橋慘死
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
快訊／竹科鷹架倒塌！3人高處墜落
台中新景點！2千坪「親子農場」1條件免費入場
快訊／淡水死亡車禍！　女騎士頭破亡
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

不少人為了領年終，而繼續苦撐工作！一名女網友坦言，已找好新工作，且希望年後就入職，但尷尬的是，現職公司都是過年前一天發放年終，讓她猶豫「當天領完就提離職...是否合適」，且擔心沒交接期。文章曝光後，網友認為領完再提最妥當，「確保年終入袋，年假結束後提離職」。

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

