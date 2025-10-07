蘇怡寧求「一人一信寫給總統」！曝家長心聲：不能只靠財務補助

▲蘇怡寧分享媽媽寫給總統的信，描述「厭童現象」讓家庭感到孤立。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧稍早在臉書發文，分享一封由媽媽寫給總統的信，信中提到現今社會對孩子和家庭的不包容如何影響少子化。蘇醫師表示，這封信不只是給總統，也是提醒大家，解決少子化不光是金錢補助，更需要全社會改變文化，創造能包容孩子聲音的環境。

蘇怡寧醫師提到，這位媽媽在信中冷靜地描述了厭童現象如何一步步讓家庭感到孤立。她說，現在只要孩子在公共場所有任何聲音，家長就可能面臨來自旁人的不友善態度，甚至被批評「不然就別生」、「別出門」。蘇醫師感嘆，診間裡有許多家庭正努力生育養育，但當外界越來越不友善，年輕人自然會選擇不生，這是少子化背後真正的危機。

高鐵的「寧靜車廂」政策被提到作為典型例子。蘇怡寧指出，雖然官方聲明未限制孩童，實際執行時卻缺乏友善細節，導致家長與孩子持續遭到誤解與投訴。有些人甚至建議設置「親子車廂」，但蘇醫師認為，這樣只會讓家庭群體更被孤立，無助於培養社會的包容與理解。她強調，帶孩子出門的家長不該成為被指責的對象。

蘇怡寧呼籲政府，少子化不能僅靠財務補助，還需建立全社會包容孩子的氛圍。她希望公共運輸及公共空間能成為友善家庭的場域，讓家長感受到支持，而非壓力。她也鼓勵更多人寫信給政府，促進文化改變，讓孩子的聲音被接納，育兒成為一種幸福的選擇，而非一種負擔。