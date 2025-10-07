　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇怡寧求「一人一信寫給總統」！曝家長心聲：不能只靠財務補助

▲▼高溫,健康風險,孕婦,高齡者,孩童,小孩,夏天,酷暑,暑假,慢性病。（圖／Pexels）

▲蘇怡寧分享媽媽寫給總統的信，描述「厭童現象」讓家庭感到孤立。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧稍早在臉書發文，分享一封由媽媽寫給總統的信，信中提到現今社會對孩子和家庭的不包容如何影響少子化。蘇醫師表示，這封信不只是給總統，也是提醒大家，解決少子化不光是金錢補助，更需要全社會改變文化，創造能包容孩子聲音的環境。

蘇怡寧醫師提到，這位媽媽在信中冷靜地描述了厭童現象如何一步步讓家庭感到孤立。她說，現在只要孩子在公共場所有任何聲音，家長就可能面臨來自旁人的不友善態度，甚至被批評「不然就別生」、「別出門」。蘇醫師感嘆，診間裡有許多家庭正努力生育養育，但當外界越來越不友善，年輕人自然會選擇不生，這是少子化背後真正的危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高溫,健康風險,孕婦,高齡者,孩童,小孩,夏天,酷暑,暑假,慢性病。（圖／Pexels）

▲蘇怡寧分享媽媽寫給總統的信，描述「厭童現象」讓家庭感到孤立。（示意圖／免費圖庫Pexels）

高鐵的「寧靜車廂」政策被提到作為典型例子。蘇怡寧指出，雖然官方聲明未限制孩童，實際執行時卻缺乏友善細節，導致家長與孩子持續遭到誤解與投訴。有些人甚至建議設置「親子車廂」，但蘇醫師認為，這樣只會讓家庭群體更被孤立，無助於培養社會的包容與理解。她強調，帶孩子出門的家長不該成為被指責的對象。

蘇怡寧呼籲政府，少子化不能僅靠財務補助，還需建立全社會包容孩子的氛圍。她希望公共運輸及公共空間能成為友善家庭的場域，讓家長感受到支持，而非壓力。她也鼓勵更多人寫信給政府，促進文化改變，讓孩子的聲音被接納，育兒成為一種幸福的選擇，而非一種負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東北季風來了「發8級強風」2地轉雨　哈隆開眼被夾擊海上大轉彎
顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭
刑事局約談館長日期曝光！通知書最快今晚送達
正妹氣象主播轉身就擋天氣圖！自PO「入浴照」大片肉色曝光
北市兩大「人氣游泳池」驚傳倒閉！公告退費資訊
顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北季風來了「發8級強風」2地轉雨　哈隆開眼被夾擊海上大轉彎

蘇怡寧求「一人一信寫給總統」！曝家長心聲：不能只靠財務補助

北市大湖、玉泉游泳池驚傳倒閉！突公告10/13停業退費

快訊／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國抗癌1年「最後時刻」

快訊／環太平洋震動！南方島國發生6.6地震

挖土機超人敗血症身亡　感染醫示警災區「2病菌」超危險

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

顏正國傳「罹患肺腺癌」過世！專家示警：診斷出時往往已3、4期

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋超可愛

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

東北季風來了「發8級強風」2地轉雨　哈隆開眼被夾擊海上大轉彎

蘇怡寧求「一人一信寫給總統」！曝家長心聲：不能只靠財務補助

北市大湖、玉泉游泳池驚傳倒閉！突公告10/13停業退費

快訊／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國抗癌1年「最後時刻」

快訊／環太平洋震動！南方島國發生6.6地震

挖土機超人敗血症身亡　感染醫示警災區「2病菌」超危險

諾貝爾物理獎得主曾多次來台　現任中研院顧問

顏正國傳「罹患肺腺癌」過世！專家示警：診斷出時往往已3、4期

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋超可愛

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

氣氛了？「最強神偷」丹尼爾斯　驚爆與老鷹續約鬧分歧

孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行

東北季風來了「發8級強風」2地轉雨　哈隆開眼被夾擊海上大轉彎

曾珮瑜揭演藝圈暗黑面！年輕瘦美成潛規則　演技再好「外型變化就被淘汰」

蘇怡寧求「一人一信寫給總統」！曝家長心聲：不能只靠財務補助

刑事局約談館長日期曝光！通知書最快今晚送達　陳之漢遭控涉2罪

高市早苗首相之路還沒穩！重用「裏金議員」惹怒盟友　在野拚合作

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

昔稱許芷瑜「愛玩的小孩」　柯文哲今出庭再淡化「只負責買便當」

許維恩憶「顏正國生前合作點滴」　痛心發聲：願在天堂依然瀟灑

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」才就醫　萬人哀悼

零日攻擊最終回　劇情讓他驚：軍事奇蹟

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

雙十國慶將到　3生肖天降好運

中秋過後三生肖運勢爆棚！

顏正國傳罹肺腺癌過世！專家示警：初期不明顯

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

更多熱門

相關新聞

以為爸爸睡著了…10歲雙胞胎守亡父一夜

以為爸爸睡著了…10歲雙胞胎守亡父一夜

新竹市傳出一起令人鼻酸的憾事！中秋節前夕，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，竟在家中陪著倒臥的父親江姓男子一整夜，天真以為爸爸只是「睡著了」。直到隔天仍叫不醒，兄弟倆才慌忙向學校老師求助。消防人員趕抵現場後，才確認江男早已身亡多時，畫面令人心碎。

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

關鍵字：

少子化家庭厭童現象政府社會蘇怡寧

讀者迴響

熱門新聞

「好小子」顏正國過世！

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

顏正國生前最後貼文曝光！　粉絲湧入哀悼

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

更多

最夯影音

更多
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面