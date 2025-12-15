赤鬼伯伯30歲生日　霸氣捐「70萬斗內金」！網狂酸：孝子也有份

▲赤鬼伯伯送自己一個生日禮物。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）



記者施怡妏／綜合報導

Twitch人氣實況主兼YouTuber赤鬼伯伯（Akai Baba）擁有傲人身材、甜美臉蛋，受到許多人關注，最近她迎來30歲生日，大手筆將擔任實況主以來，收到的斗內全數捐出去，共新台幣70萬元，「謝謝大家給予的支持，才讓我擁有更多能幫助他人的力量。」貼文曝光，網友卻吵翻，「拿孝子的錢做公益，真的很會」。

赤鬼伯伯在臉書發文，送給自己的生日禮物是一份充滿意義的「愛心捐款」，將成為獨立實況主以來，所有透過歐付寶收到的觀眾斗內金額，全數捐贈給《一起夢想公益協會》，總金額高達70萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她感性表示，「謝謝大家給予的支持，才讓我擁有更多能幫助他人的力量。」照片中的她面帶微笑，手持由《一起夢想公益協會》頒發的感謝狀，感謝她熱心公益，捐款新台幣70萬元。

赤鬼伯伯也在直播中感謝粉絲一路以來的支持，這次捐出的70萬公益款項，並不只是她個人的力量，而是與觀眾們一起累積的心意，「對我來說最重要的東西，從來都不是斗多少錢或是怎麼樣的，而是這些日子以來你們的陪伴。」

▲赤鬼伯伯捐70萬台幣。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）



貼文曝光，網友大讚，「赤鬼生日快樂～真的太猛了！偶像級人物」「真的棒到無話可說」、「赤鬼真有愛心，人美心也美」、「不論其他，就做公益來說值得肯定」、「我個人會覺得，她願意把收入拿去做公益，是很正向的選擇」、「人美心善，不是每個人賺到錢還願意拿出來幫助人的，妳很棒」。

其中，也有不少網友笑喊「孝子間接累積功德」、「也是孝子出錢」。不過，有網友跳出來幫忙說話，「斗內給她的就是她的錢啊…做善事很好」、「說什麼用孝子的錢，給她就是她的錢，有什麼好酸的」、「人家還是捐錢做好事了，不懂為什麼要嘴，怎麼不說你的錢也是老闆給的」。