優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇推動「開放醫院制度」

▲林口長庚醫院主辦第十屆兒童急重難罕症醫療網絡會議。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院攜手高雄長庚、花蓮慈濟、彰化基督教兒童醫院及成大醫院等各大醫院，4日舉辦「優化兒童醫療照護核心醫院論壇暨第十屆兒童急重難症醫療網絡會議」，展現歷年來跨院合作的成果，並凝聚兒童醫療新共識。

林口長庚醫院陳建宗院長指出，在政府「優化兒童醫療專案計畫」支持下，核心醫院歷年來透過合作與資源共享，已建立穩固的醫療網絡，為無數重症與罕病兒童帶來希望。他強調，少子化與人力不足下，守護兒童是醫界責任，更是使命。

會議聚焦臨床挑戰與新興疾病，包含重難症個案分享、兒童聽力障礙治療策略、先天性巨細胞病毒感染對新生兒聽力影響，以及呼吸道融合病毒（RSV）防治新知。同時由四大核心醫院依序發表成果，林口長庚分享跨科整合照護，高雄長庚報告南部急重症經驗，花蓮慈濟提出偏遠地區的創新模式，彰基則展示中部醫療網絡的推動成果。

林口長庚醫院邱政洵副院長進行總結表示，林口長庚目前已調整制度，提升兒科醫師待遇，並推動「開放醫院制度」，邀請基層或離院醫師回歸分擔照護，同時積極培育專科護理師、支持年輕醫師國際進修，並與新加坡國立大學兒童醫學中心、新加坡KK婦幼醫院及美國費城兒童醫院等國際機構積極合作；在少子化時代，每個孩子都是國家的珍寶，守護兒童健康，就是守護台灣的未來。