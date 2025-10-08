　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部宣布，教師身心調適假從雙十節起實施，代課鐘點費將由教育部與地方政府支出。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

配合公務員身心調適假從雙十節實施，教育部今（8日）宣布，教師每學年有3天身心調適假，且可以小時為單位請假，請假日數併入事假計算，不需要檢附證明文件，最重要是身心調適假所產生的課務代課鐘點費，將由教育部及各地方政府共同補助，教師不必負擔，希望藉此建構友善的校園職場環境。

教育部今天修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，為維護教師身心健康，教師每學年3天，可以用小時及併入事假計算，不須檢附證明文件，學校不可以拒絕，也不得為其他不利處分，並從10月10日「世界心理健康日」起正式實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部8月預告時，有教團提出建議，教師休假的代課費須由學校支付，否則對教師根本沒有實質效果。教育部今天也宣布，為鼓勵教師善用身心調適假，將由教育部及各地方政府共同補助，無須由教師負擔。

▲▼教育部宣布，教師身心調適假雙十節起實施，代課鐘點費由政府支出。（圖／記者教育部提供）

▲教育部宣布，教師身心調適假從雙十節起實施。（圖／教育部提供）

教育部指出，教育部所轄國立高級中等以下學校的教師身心調適假，其課務代課鐘點費由教育部全額補助；屬於地方政府所轄學校，由教育部主動支持並補助總經費50%，其餘經費由各地方政府負擔，補助範圍除公立高級中等以下學校及幼兒園編制內專任教師外，也包括長期代理教師、專聘教師、專職原住民族語教師及教育部補助編制外增置代理教師等適用或準用教師請假規則人員。

此外，為完備教師請假規定，教育部表示，這次修正除增訂身心調適假，更增列教師兼任行政職務當學年度未具休假3日資格者應給予休假3日，放寬侍親、育嬰以外事由留職停薪者，復職當學年度兼任行政職務即得依規定享有休假，以及延長病假或因公傷病的公假其請假及銷假時檢證規範等規定，兼任行政職務教師休假規定回溯到8月1日生效，其餘條文從10月10日起施行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自家怪手挖到老闆娘！　吊車大王也出力
顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁
快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回
「特遣超人」徒步挺進堰塞湖　近距離畫面曝
16支監視器畫面曝！　幼兒園交出關鍵影片
在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜、黃尚禾哀傷露面
7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣
快訊／真是非常荒唐！知名YTR赴警局：我有一槍斃命的證據

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

台中「台灣女孩日」影像比賽頒獎！　金銀銅獎得主出爐

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

顏正國50歲肺腺癌逝！蘇一峰推這檢驗比X光更有用

質疑店家「提拉米蘇是假的」缺少4要素：只是小蛋糕！他慘被告

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

台中「台灣女孩日」影像比賽頒獎！　金銀銅獎得主出爐

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

顏正國50歲肺腺癌逝！蘇一峰推這檢驗比X光更有用

質疑店家「提拉米蘇是假的」缺少4要素：只是小蛋糕！他慘被告

曹佑寧最新CP搭擋曝光！　被問異性造型…害羞認了最愛王淨穿這樣

柏金斯預測湖人略勝勇士一籌　點名里夫斯是關鍵第3得分點

楊謹華、柯佳嬿相約聚餐「8點就睏」　3度爭金鐘視后私下話題曝

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

路口被撞飛「機車炸成火球」19歲聯大生頭部重傷　開刀搶命中

顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁

兵推結果曝！台灣天然氣庫存「僅撐11天」　北京1手段形同封鎖

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕　原味豚骨拉麵限量特價10元

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

生活熱門新聞

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

災民修屋加碼補助20萬來自善款

災民修屋加碼補助20萬來自善款

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，賴清德總統日前二度赴災區視察，宣布中央加碼給受災戶每戶20萬元房屋修繕重建費用，遭疑「政府加碼的」卻用「捐款撥付」。賑災基金會今（8）日表示，確實為善款撥付，且合法合規，在募款開始就有在目的中標明包含房屋修繕，並不是所謂「加碼」行為。

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

貨物稅減免！新購機車最高省6千

貨物稅減免！新購機車最高省6千

關鍵字：

身心調適假教育部教師補助

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面