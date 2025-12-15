桃園聯結車撞倒停等區YouBike　20歲女騎士腿部骨折送醫

▲詹男駕駛聯結車疑未注意車前狀況，與同向洪姓女子所騎乘自行車發生擦撞。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

▲洪女與YouBike自行車倒地，腿部骨折送醫。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警方於15日上午9時許獲報，蘆竹區南山路二段與長安路口發生聯結車與腳踏車之交通事故，經了解，詹姓男子駕駛聯結車行駛於南山路二段外側車道，欲右轉往南工路，於交通號誌變為綠燈起步之際，與同向停等區之洪姓女外籍移工所騎之YouBike自行車發生擦撞，造成洪女腿部骨折受傷，送長庚醫院緊急救治。經檢測，雙方駕駛人酒測值均為零，並無酒駕情事。相關肇事責任仍待進一步釐清 。

蘆竹分局呼籲大型車輛因其視覺盲區、內輪差因素肇事風險甚高，籲請所有大型車駕駛，行經路口起步或轉彎時，務必再三確認車前、車側有無慢車或行人，一般用路人（含自行車騎士）亦應注意遠離大型車輛，切勿因搶快而靠近其轉彎範圍以確保用路安全。