比UNIQLO暖又便宜　「高CP值發熱衣」是台灣製造！一票人穿過喊讚

▲許多人冬天都會穿發熱衣。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著冷空氣報到，不少人趕緊挖出發熱衣禦寒，除了日系品牌UNIQLO外，台灣平價品牌也漸受青睞。有網友指出，看了許多人分享發熱衣的價格跟款式，整理出最多人推薦四個牌子，分別是UNIQLO、NET、思夢樂以及全家。貼文一出，網友大推NET的發熱衣，「去日本穿NET的朋朋比我暖」、「NET更暖更便宜」。

有網友在Threads發文，很多人分享好穿又保暖的發熱衣，最多人提到的是UNIQLO、NET、思夢樂以及全家，「同事說她穿的發熱衣沒用，問她哪裡買的：淘寶；全家都有得買了，怎麼會去買淘寶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友大推NET發熱衣，「一開始買UQ，後來順手買一件NET，真的感覺更暖」、「幾年前買了NET兩件發熱衣，19年12月底去北歐很夠用，去年12月去東京也很夠用」、「我穿UNIQLO的，朋友穿NET的，冬天去日本，穿NET的朋朋比我暖，朋朋說完全不冷」。

其他網友推薦其他品牌，「可以參考看看foota的發熱衣，是我目前穿到最熱的，也是台灣的牌子」、「推好感未來的台灣製暖陽衣，真的很舒服也撐過前幾天冷氣團的檢驗」、「GU和無印的也很不錯！私心最愛無印的材質」、「無印羊毛穿去韓國超保暖」、「我想要推貝柔！台灣在地工廠，CP值很高，我怕冷的阿母在冬天一樣可以當辣妹」。

台灣服飾品牌NET推出的發熱衣因價格實惠及保暖效果佳，吸引不少消費者選購。實際到NET官網查看，女裝款式保暖發熱圓領上衣，原價220元，活動期間兩件僅售400元，等於一件只要200元，遠比UNIQLO即便特價後仍需390元的價格更具競爭力。