遊日吃吉野家、松屋吵翻了！達人曝「這類店」台日差最大

近日，有網友抱怨，與朋友同遊日本5天4夜，對方卻天天吃松屋、餃子王將、吉野家等連鎖餐廳，讓他相當無奈。話題引爆熱議，旅日達人林氏璧今日進一步討論，「大家是否會去台灣已經有分店的餐廳？」而眾人反應也令人意外。

林氏璧昨日在「日本自助旅遊中毒者」談到，對於這類旅伴間的行程衝突，他認為自助旅行最棒的地方，在於每個人都可以隨心所欲地安排自己喜歡的行程，如果旅行被迫以對方為主，最簡單的解決之道就是「下次別跟他的團」；同時，應該學會適當的分開行動，才能讓所有人都玩得開心。

今日，他發起延伸討論，詢問廣大網友「去日本會排台灣已經有分店的餐廳嗎？」他指出，那位將松屋、吉野家排滿行程的朋友，可能是認為，台灣和日本這三間餐廳的味道是不一樣的，才會選擇在珍貴的旅遊時間內回味舊滋味。

林氏璧直言，他長期觀察發現，社群網路上存在一種現象，幾乎所有進軍台灣的日式連鎖餐廳，或多或少都會被嫌「口味不道地」或「走味」，尤其以拉麵店最為明顯；唯一獲得高評價、被視為成功複製日本口味的例外是Komeda's Coffee（客美多咖啡），該品牌自2018年登台以來，已在全台迅速開設36間分店。

不過，他也笑說，「當然有朋友可能覺得沒太大差別，台灣都有了，為何去日本還要吃一樣的？所以會故意選擇台灣沒有的連鎖餐廳。比方說なか卯的美味親子丼和京風烏龍麵，日高屋狂補旅程中很容易缺少的蔬菜，還有花丸烏龍麵，或已經退出台灣的天丼てんや等等。」

對此，網友們紛紛回應，「順路又沒什麼其他選擇的話會吃」、「有限的時間旅遊，花時間排隊任何餐廳都是浪費，路邊隨便一間吃就好」、「我會去吃欸～食材產地不一樣，吃起來的味道也會不同，如果要排隊可能就會捨棄」、「氛圍不一樣，這兩天住淺草都吃yayoi軒」、「日本便宜多了，他們來台灣開，我反而不太會想去吃」、「會，因為像吉野家，日本的品項不同呀」、「會，因為還是日本好吃」、「反過來想就很好懂了，日本也有鼎泰豐，但日本人來台灣還是會吃鼎泰豐」。

