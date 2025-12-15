　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊日吃吉野家、松屋吵翻了！達人曝「這類店」台日差最大

▲▼吉野家。（圖／達志影像／美聯社）

▲網友抱怨，朋友5天狂吃吉野家、松屋或是餃子王將等店。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

近日，有網友抱怨，與朋友同遊日本5天4夜，對方卻天天吃松屋、餃子王將、吉野家等連鎖餐廳，讓他相當無奈。話題引爆熱議，旅日達人林氏璧今日進一步討論，「大家是否會去台灣已經有分店的餐廳？」而眾人反應也令人意外。

林氏璧昨日在「日本自助旅遊中毒者」談到，對於這類旅伴間的行程衝突，他認為自助旅行最棒的地方，在於每個人都可以隨心所欲地安排自己喜歡的行程，如果旅行被迫以對方為主，最簡單的解決之道就是「下次別跟他的團」；同時，應該學會適當的分開行動，才能讓所有人都玩得開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日，他發起延伸討論，詢問廣大網友「去日本會排台灣已經有分店的餐廳嗎？」他指出，那位將松屋、吉野家排滿行程的朋友，可能是認為，台灣和日本這三間餐廳的味道是不一樣的，才會選擇在珍貴的旅遊時間內回味舊滋味。

林氏璧直言，他長期觀察發現，社群網路上存在一種現象，幾乎所有進軍台灣的日式連鎖餐廳，或多或少都會被嫌「口味不道地」或「走味」，尤其以拉麵店最為明顯；唯一獲得高評價、被視為成功複製日本口味的例外是Komeda's Coffee（客美多咖啡），該品牌自2018年登台以來，已在全台迅速開設36間分店。

▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

不過，他也笑說，「當然有朋友可能覺得沒太大差別，台灣都有了，為何去日本還要吃一樣的？所以會故意選擇台灣沒有的連鎖餐廳。比方說なか卯的美味親子丼和京風烏龍麵，日高屋狂補旅程中很容易缺少的蔬菜，還有花丸烏龍麵，或已經退出台灣的天丼てんや等等。」

對此，網友們紛紛回應，「順路又沒什麼其他選擇的話會吃」、「有限的時間旅遊，花時間排隊任何餐廳都是浪費，路邊隨便一間吃就好」、「我會去吃欸～食材產地不一樣，吃起來的味道也會不同，如果要排隊可能就會捨棄」、「氛圍不一樣，這兩天住淺草都吃yayoi軒」、「日本便宜多了，他們來台灣開，我反而不太會想去吃」、「會，因為像吉野家，日本的品項不同呀」、「會，因為還是日本好吃」、「反過來想就很好懂了，日本也有鼎泰豐，但日本人來台灣還是會吃鼎泰豐」。

►吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版
►極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證
►反年改過關「家族領更多了」　他警告年輕人：一毛錢拿不到

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

比UNIQLO暖又便宜　「高CP值發熱衣」是台灣製造！一票人穿過喊讚

北一女校慶爆出「校外人士偷拍換衣」　校方加強反針孔偵測

超商繳水費「1實用功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆：真的可以

王大陸「1人搞倒33人」還改變兵役制度　她虧：根本2025年度藝人

遊日吃吉野家、松屋吵翻了！達人曝「這類店」台日差最大

立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂　機加酒即起加碼享9折

爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標　米棒、米餅、海苔酥都上榜

「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

比UNIQLO暖又便宜　「高CP值發熱衣」是台灣製造！一票人穿過喊讚

北一女校慶爆出「校外人士偷拍換衣」　校方加強反針孔偵測

超商繳水費「1實用功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆：真的可以

王大陸「1人搞倒33人」還改變兵役制度　她虧：根本2025年度藝人

遊日吃吉野家、松屋吵翻了！達人曝「這類店」台日差最大

立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂　機加酒即起加碼享9折

爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標　米棒、米餅、海苔酥都上榜

「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭

5大平價好入手聖誕送禮提案！Jo Malone小香水、無印良品保暖小物好實用

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

鄭容和.優里夢幻連動 合唱〈孤獨的人〉！

生活熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

全台有雨！　連下2天時間曝

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

「員工這1天排特休」店長回禁休！全場戰翻

更多熱門

相關新聞

豪斯登堡冬季白銀燈海明年最後一年

豪斯登堡冬季白銀燈海明年最後一年

長崎主題樂園度假區「豪斯登堡」宣布，每年冬季最盛大的燈海與煙火主題活動「白銀世界」，將於明年1月10日至2月26日舉行。園方表示，此次活動為最後一年舉辦，將結合燈光效果、音樂、美食與燈海，打造出華麗且豐富的限定體驗，旅客可別錯過。

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

星悅航空「台北－北九州」明年秋天開

星悅航空「台北－北九州」明年秋天開

日本環球影城VIP私人行程6亮點

日本環球影城VIP私人行程6亮點

關鍵字：

日本旅遊連鎖餐廳台灣分店自助旅行美食比較

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面